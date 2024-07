Colpo bianconero per Conte: dalla Juve al Napoli

Colpo bianconero per Antonio Conte: gli azzurri campani vogliono fare le cose in grande e hanno messo nel mirino un ex Juventus. La situazione

La firma di Antonio Conte per il Napoli ha sicuramente fatto scattare l’interesse attorno agli azzurri. Il tecnico, come sappiamo, e come abbiamo visto nel corso degli anni passati, è uno che non guarda in faccia nessuno: vuole investimenti per vincere, non esiste altro nella testa del pugliese.

E il fatto che sia lui il tecnico è un vantaggio per gli azzurri, che lo possono “sfruttare” per andare a prendere dei calciatori che, con probabilità, forse avrebbero guardato verse altre direzioni. Il Napoli, in ogni caso, sta cercando di rinforzarsi in tutti i reparti in attesa, anche, di quella che potrebbe essere un’offerta importante per Osimhen, in uscita, che almeno 100milioni di euro – se non qualcosa in più – li dovrebbe portare nelle casse del presidente De Laurentiis. In tutto questo, dalla Germania, arriva l’indiscrezione di un interesse del Napoli nei confronti di un centrocampista che in Italia ha già giocato con la maglia della Juventus.

Dalla Juve al Napoli, interesse per Emre Can

Il profilo è quello di Emre Can, 30 anni, adesso al Borussia Dortmund. Il club non lo ritiene incedibile, e ha anche fissato il prezzo dell’operazione. Servono tra i 10 e i 15 milioni di euro per chiudere l’operazione, una cifra che De Laurentiis sembra essere disposto a mettere sul piatto per regalare a Conte un centrocampista che sicuramente ha molta esperienza e che ha dimostrato, anche, di essere in grado di mantenere dei ritmi alti durante la stagione. Col Borussia è stato uno dei protagonisti per il raggiungimento della finale di Champions League.

Un colpo importante, insomma, per il Napoli. Che vuole tornare a vincere immediatamente e sa che per farlo servono investimenti importanti, di quelli che alzano il livello tecnico della rosa. E Conte è una garanzia per questo. Gli azzurri possono tornare a sognare.