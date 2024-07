Musetti-Fritz, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Musetti-Fritz è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Grazie al successo in rimonta ottenuto lunedì scorso sul giovane “gigante” francese Mpetshi Perricard Lorenzo Musetti è riuscito a sfatare il tabù ottavi in uno Slam. Quello con lo statunitense Taylor Fritz sarà dunque il primo quarto di finale in un torneo Major per il nativo di Carrara, il cui feeling con l’erba – superficie che fino a due anni fa conosceva a malapena – sembra aumentare gara dopo gara.

L’azzurro, che prima di Wimbledon aveva disputato la finale del prestigioso Queen’s, ha saputo approfittare di un tabellone non impossibile – nessun top 30 affrontato finora – ma ha sorpreso in quanto a solidità nei momenti decisivi dei match. Musetti, infatti, nelle quattro partite giocate a Church Road ha sempre concesso almeno un set all’avversario di turno: contro il connazionale Luciano Darderi l’ha addirittura spuntata al quinto. Il numero 28 al mondo, tuttavia, non ha si è mai disunito di fronte alle difficoltà, come invece gli era successo più volte in passato. Ed è riuscito ogni volta a rimettere le cose a posto grazie alle sue innegabili doti tecniche, che sono indubbiamente un’arma in più su una superficie così peculiare come l’erba.

Contro Fritz serve l’impresa

Per regalarsi la semifinale, in ogni caso, servirà una vera e propria impresa. Solamente una versione “deluxe” di Musetti può mettere i bastoni tra le ruote all’americano, anche lui mai finito tra i primi 4 in uno Slam.

Fritz, sfruttando il potente servizio, sull’erba ha sempre dato il meglio di sé – prima di Wimbledon ha vinto per l’ennesima volta il torneo di Eastbourne – e negli ottavi è salito ulteriormente di livello rimontando il numero 4 al mondo Alexander Zverev. Da 0-2 a 3-2 per il tennista californiano, che nei turni precedenti aveva rischiato poco o nulla con i vari O’Connell, Rinderknech e Tabilo. Sono 3 i precedenti con Musetti: l’azzurro l’ha battuto per la prima volta in carriera sulla terra rossa di Montecarlo lo scorso aprile con un doppio 6-4.

Come vedere Musetti-Fritz diretta tv e in streaming