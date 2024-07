de Minaur-Djokovic, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

de Minaur-Djokovic è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Quando, un mese fa, decise di dare forfait ed abbandonare il Roland Garros prima del quarto di finale contro Casper Ruud, tutti erano convinti che avrebbe rinunciato pure a Wimbledon. Novak Djokovic, invece, ha recuperato in tempi record dall’infortunio al menisco e, dopo un avvio in sordina, è tornato tra i primi otto dello Slam londinese, con l’obiettivo di dare la caccia all’ottavo trionfo (eguaglierebbe Roger Federer) sui prati nobili dell’All England Club.

I dubbi sulla sua tenuta fisica, alla vigilia dei Championships, non erano pochi, visto che il campione serbo non aveva giocato nessun torneo di preparazione. Sfruttando un tabellone che non gli ha messo di fronte avversari potenzialmente pericolosi nei primi turni, Djokovic ha carburato partita dopo partita. La prova del nove è stato il match con il danese Holger Rune negli ottavi di finale: a Nole sono bastate 2 ore per piegare il giovane tennista scandinavo, travolto in 3 set (6-3 6-4 6-2). Il nativo di Belgrado ha anche trovato il tempo di battibeccare con una fetta di pubblico che l’ha “pizzicato” per tutta la durata del match. Nel corso dell’intervista finale Djokovic ha poi replicato con la solita dose di sarcasmo. Insomma, anche da questo punto di vista è apparso in gran forma. Tra lui e l’ennesima semifinale a Wimbledon c’è l’australiano Alex de Minaur, approdato per la prima volta in carriera tra i primi otto a Londra.

Il tennista aussie è arrivato in scioltezza ai quarti, disputando anche una gara in meno rispetto a Djokovic. Nel terzo turno, infatti, ha beneficiato del forfait del francese Pouille.

L’unico set, il nativo di Sidney, l’ha lasciato per strada lunedì contro il talentino francese Fils, battuto 6-2 6-4 4-6 6-3. Nel corso del match de Minaur ha ravvisato anche un problema all’anca, che desta qualche preoccupazione in vista della sfida con Djokovic. Questo sarà il quarto testa a testa tra i due: l’australiano ha avuto la meglio solamente lo scorso gennaio alla United Cup. Il 24 volte campione Slam invece si è imposto agli Australian Open (2023) e sulla terra rossa di Montecarlo lo scorso aprile.

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2024 tra Alex de Minaur e Novak Djokovic sarà trasmesso mercoledì 10 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’orario d’inizio del match non è stato ancora definito.

Il pronostico

Djokovic è apparso solidissimo contro Rune e un de Minaur a mezzo servizio (?) non lo impensierirà di certo. Il serbo dovrebbe sbrigare la pratica in tre set.