I pronostici di mercoledì 10 luglio: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di mercoledì 10 luglio, si chiudono le semifinali di Euro 2024 e Coppa America: in campo Olanda-Inghilterra e Uruguay-Colombia.

Si decideranno tra stasera e stanotte le altre due finaliste di Euro 2024 e Coppa America, che usciranno dalle sfide tra Olanda e Inghilterra e Uruguay-Colombia. Due semifinali senza dubbio equilibrate e piene di tensione, che potrebbero però regalare anche spettacolo e gol.

L’Inghilterra è arrivata fino alle semifinali col minimo sforzo, giocando male, salvata soprattutto dalle giocate dei singoli. Contro l’organizzazione di gioco olandese, che pure ha talento da vendere in tutti i reparti, servirà stavolta una prestazione di alto livello altrimenti arriverà la solita delusione.

L’Uruguay dopo avere eliminato il Brasile sogna la finale, ma l’infortunio del forte difensore Araujo e la squalifica di Nandez complicano i piani di Bielsa per la sfida con la Colombia che trascinata da un sontuoso James Rodriguez dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta.

I pronostici sui tiri

Cinque tiratori plus per le ultime due semifinali di Euro 2024 e Coppa America. L’Inghilterra pur deludendo sul piano del gioco è arrivata fino in semifinale e deve ringraziare Bellingham autore dello splendido gol che l’ha salvata all’ultimo istante contro la Slovacchia. Il campione del Real Madrid si fa trovare presente nei momenti importanti e contro l’Olanda potrebbe tornare a incidere, tirando almeno due volte verso la porta avversaria.

Dall’altra parte riflettori puntati su Xavi Simons, dotato di un gran tiro dalla distanza. Nella semifinale di Coppa America tra Uruguay e Colombia Bielsa punta tutto su Darwin Nunez, mentre dall’altra parte attesi almeno due tiri a testa da parte di James Rodriguez, padrone pure dei calci piazzati, e di Luis Diaz.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Colombia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Ururugay-Colombia, Coppa America, ore 02:00

Vincenti

Rigas Futbola (in Rigas Futbola-Larne, Champions League, ore 19:00)

(in Rigas Futbola-Larne, Champions League, ore 19:00) Slovan Bratislava (in Slovan Bratislava-Struga Trim Lum, Champions League, ore 19:00)

(in Slovan Bratislava-Struga Trim Lum, Champions League, ore 19:00) Ludogorets Razgrad (in Ludogorets Razgrad-Dinamo Batumi, Champions League, ore 20:00)

Pronostici tiri totali plus

Xavi Simons almeno 2 (in Olanda-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

(in Olanda-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00) Bellingham almeno 2 (in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00) Darwin Nunez almeno 3 (in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00) James Rodriguez almeno 2 (in Uruguay-Colombia, Coppa America, ore 02:00)

(in Uruguay-Colombia, Coppa America, ore 02:00) Luis Diaz almeno 2 (in Uruguay-Colombia, Coppa America, ore 02:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 7.89 GOLDBET ; 14.30 SNAI; 7.89 LOTTOMATICA

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Olanda-Inghilterra , Euro 2024, ore 21:00

, Euro 2024, ore 21:00 Uruguay-Colombia, Coppa America, ore 02:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Olanda-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00