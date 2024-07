Olanda-Inghilterra: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Olanda-Inghilterra, a Dortmund c’è in palio un posto nella finalissima di Berlino: gli inglesi puntano a cancellare il ricordo di tre anni fa.

Non ha riservato sorprese neppure la parte destra del tabellone, dove a contendersi un posto nell’ultimo atto di Euro 2024 saranno Olanda e Inghilterra. Prima dell’inizio del torneo probabilmente ci sarebbero stati pochi dubbi sulla favorita ma dopo quello che abbiamo visto in queste settimane le distanze tra queste due selezioni sembrano essersi ridotte. “Colpa” degli uomini di Gareth Southgate, che nonostante l’approdo in semifinale non hanno mai realmente convinto. E sono arrivati tra le prime 4 solo grazie alle loro individualità.

Prima Bellingham e Kane contro la Slovacchia negli ottavi, poi Saka contro la Svizzera nei quarti. Ma gli inglesi hanno rischiato seriamente di abbandonare la manifestazione continentale con ingiustificato anticipo, soprattutto nel match con gli slovacchi, in cui si sono salvati ad uno strepitoso gesto atletico del fantasista del Real Madrid a quaranta secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Contro gli elvetici invece sono stati decisivi i calci di rigore: l’Inghilterra ha dovuto scacciare i fantasmi dell’atroce sconfitta nella finale con l’Italia di tre anni fa e a differenza di quanto successe nel 2021 non ne ha sbagliato neanche uno. Costellato di luci ed ombre anche il percorso dell’Olanda di Ronald Koeman, meno incisiva nella fase a gironi e più determinata in quella ad eliminazione diretta. Gli Oranje – passati tra le migliori terze – negli ottavi hanno regolato senza problemi la Romania (Gakpo e doppietta Malen), nei quarti invece non è stato semplice sbarazzarsi di un’ostica Turchia, rimontata negli ultimi venti minuti di gioco da un gol di de Vrij e da un’autorete di Muldur.

Olanda-Inghilterra, la difesa Oranje non è ermetica: Kane ne approfitterà?

Non è dato sapere se Koeman contro l’Inghilterra deciderà di confermare la difesa a quattro oppure passerà a tre dietro. Di certo la sua Olanda farà verosimilmente fatica a tenere la porta inviolata contro un attacco, quello inglese, molto assortito ed in grado di castigare il portiere Verbruggen alla prima occasione utile. Van Dijk e compagni, infatti, finora non sono stati impeccabili in fase di non possesso.

Harry Kane, desideroso di riprendersi nuovamente la scena dopo una prestazione opaca contro la Svizzera, è pronto a castigare gli Oranje. Per la retroguardia di Southgate, invece, la spina nel fianco sarà Gakpo. L’attaccante del Liverpool fino a questo momento è stato il valore aggiunto della selezione di Koeman ed ha già realizzato 3 gol. Quasi certamente riuscirà ad impegnare in almeno due occasioni il portiere Pickford. Tra i più pericolosi anche Bellingham, Xavi Simons, Foden e Reijnders: sì, anche il centrocampista del Milan può essere determinante con i suoi inserimenti in area piccola e i tiri dalla distanza. Rischiano infine il cartellino giallo i due centrocampist cosiddetti “di rottura”: Rice da una parte e Schouten dall’altra. Potrebbero tuttavia commettere qualche fallo di troppo anche van Dijk e Shaw.

