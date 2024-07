“Pazzesco Alex Zanardi”: tifosi increduli

“Pazzesco Alex Zanardi”: non solo i tifosi in questo caso, anche i commentatori increduli per un sorpasso clamoroso. Il video è da pelle d’oca

Non solo i tifosi, anche chi commentava la Indy Car si è alzato sulla sedia per applaudire Alex Zanardi. Il video che potrete vedere sotto è davvero clamoroso, che mette ancora una volta in evidenza quelle che sono state le caratteristiche di un pilota unico, che adesso sta correndo la gara più importante della sua vita.

Zanardi, come sappiamo, è fermo a quel maledetto incidente sulla sua handbike che lo fa lottare quotidianamente. Durissima la scorza dell’italiano, che nel corso della sua vita purtroppo ne ha dovute passare di tutti i colori. Prima l’amputazione delle gambe, poi la risalita fino alle Paralimpiadi, e adesso questo nuovo smacco. Non si hanno notizie, né indiscrezioni anche perché giustamente la famiglia non vuole in nessun modo fare illazioni. Il nostro compito quindi è quello di mostrarvi le sue imprese, quello che lo hanno reso immortale agli occhi di tutti.

“Pazzesco Alex Zanardi”, il commento al sorpasso

Siamo in una gara della Indy Car e siamo all’ultimo giro. Zanardi lotta per vincere la gara e all’ultima curva piazza, come potete vedere sotto, il sorpasso incredibile dove lo spazio praticamente non c’è e che lo fa andare lungo alla successiva. Ma nonostante questo riesce comunque a mantenere la posizione, tagliando per primo il traguardo di una gara. Non sappiamo dirvi di che anno si tratta, magari i più attenti, quelli che se lo ricordano, ci potranno aiutare. Ma è il commento dei giornalisti che è unico.

https://x.com/motoraldia/status/1809010625365917813

“Pazzesco Alex Zanardi, incredibile, un applauso a lui” urlano dalla postazione. E come potrebbe essere altrimenti dopo una prestazione del genere. Purtroppo non rivedremo mai più in pista Alex, ma questo è un dettaglio perché adesso c’è da continuare a combattere per una cosa molto più importante. E noi siamo tutti con lui, ogni giorno! Forza Alex!