Aryna Sabalenka come Camila Giorgi: i tifosi stentano a crederci

Camila Giorgi ha fatto scuola e Aryna Sabalenka ha cercato di batterla: foto irresistibile, tifosi in delirio per la tigre bielorussa.

Riesce ad allenarsi come se niente fosse. Riesce perfino a tirare di dritto e di rovescio. Non ce la fa proprio, invece, a servire, il che rappresenta un gran bel problema, nello sport in cui eccelle sin da quando ha fatto il suo ingresso nel circuito maggiore. Un infortunio strano, “raro”, per dirla con le parole della diretta interessata, Aryna Sabalenka, che a causa di questo problema inspiegabile non ha potuto, suo malgrado, partecipare a WImbledon.

Un’assenza che ha pesato e che ha scombinato un po’ gli equilibri del torneo, ma non era nulla che si potesse risolvere in extremis, purtroppo. Da qui la decisione di ritirarsi e di provare a risolvere la questione al muscolo grande rotondo. Si tratterebbe, in sostanza, di un infortunio alla spalla, per quanto sia assai bizzarro che riesca a fare tutto tranne che, appunto, servire.

Fortuna, allora, che su altri fronti va decisamente meglio. La tigre di Minsk ha ritrovato il sorriso, dopo la morte dell’ex fidanzato 42enne, e ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Georgios Frangulis. Si sono già regalati una vacanza insieme ed è possibile che stia trascorrendo questi giorni proprio con il 36enne brasiliano.

Splendida Aryna Sabalenka: la foto allo specchio delizia i fan

Dalle palme immortalate presumiamo si trovi a Miami, dove forse starà cercando di recuperare dall’infortunio in tempo per montare in sella per la stagione sul cemento.

Certo è che non è ferma ma che, anzi, si sta allenando. E lo si evince dallo scatto supersexy che ha postato, nelle scorse ore, su Instagram. Una foto che forse voleva essere “innocente”, ma che invece ha deliziato i fan. Un’immagine in stile Camila Giorgi, se vogliamo, considerando che l’ex tennista marchigiana ha spesso posato in questo stesso modo.

La Sabalenka è di spalle allo specchio, in topless, e ha voluto mostrare quanto bizzarra fosse la sua abbronzatura. La schiena è a strisce, probabilmente per via dei top con cui si allena sotto il sole, ma c’è qualcosa di tremendamente sensuale in questo scatto che voleva essere solo ironico. Anche perché, ammettiamolo: qualunque cosa faccia, Aryna è sempre meravigliosa…