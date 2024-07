Gratta e vinci, tutti a caccia del nuovo tagliando da 100mila euro

Gratta e Vinci, sono tutti a caccia del nuovo tagliando messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regala 100mila euro

Ogni tanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decide di immettere sul mercato dei nuovi tagliandi. E anche questa volta è stata presa ufficialmente una decisione del genere. Anche se questi tipi di Gratta e Vinci non li potrete trovare nei vari punti vendita, ma solamente online.

Sì, più andiamo avanti e più si va verso questa direzione che, a quanto pare, piace agli utenti. Senza uscire, magari rimanendo a casa sul divano a passare un poco il tempo, si possono vincere moltissimi soldi che possono fare la differenza. Vi abbiamo già raccontato di colpi fatti in questo modo, senza nemmeno alzarsi dal divano, sia per quanto riguarda le lotterie istantanee, sia per quanto riguarda il Superenalotto. Bene, adesso sedetevi comodi, c’è un altro biglietto pronto a entrare nelle vostre case. O nei vostri cellulari, come preferite.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo tagliando online

Arriva infatti il Multiprice Epsilon, che come potete capire ha diversi costi. Si parte dai dieci centesimi di euro e si finisce ai 20 euro. Ogni giocata ha ovviamente una vincita massima: per quello meno caro si possono portare a casa fino a 500euro, mentre per quello che costa di più la vincita massima è fissata in 100mila euro. Nel mezzo ci sono mille, duemila e cinquecento euro, cinquemila, diecimila, quindicimila, venticinque mila, e infine cinquantamila per quello che ha un valore commerciale di dieci euro sul mercato.

Insomma, una nuova ventata di novità, perché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di mettere sul mercato la bellezza di nove gratta e vinci di questo tipo. Quindi ci sono molteplici schermate che si possono giocare e che hanno tutte le caratteristiche, economiche, che vi abbiamo raccontato prima. Un’estate quindi all’insegna del divertimento, anche se ribadiamo ancora una volta che il gioco è bello solamente se si fa con la testa. Altrimenti il rischio è quello di cadere nella dipendenza. Che è una malattia. Quindi state attenti.