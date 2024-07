Berrettini, un raggio di sole dopo Wimbledon: è ufficiale

Berrettini, tutt’altro che indiscrezioni fine a se stesse. Ora è ufficiale: il campione romano ha iniziato una nuova avventura.

A questo punto, trascorsa una settimana, dovrebbe aver metabolizzato quella sconfitta. Pesante non in sé e per sé, ma perché un sorteggio poco benevolo gli ha impedito, di fatto, di arrivare in fondo al torneo in cui più ha brillato nel corso della sua carriera. E forse ce l’avrebbe fatta anche stavolta, Matteo Berrettini, se solo non si fosse imbattuto nel numero 1 al mondo.

Un derby duro, durissimo, di cui dovrebbe però fare tesoro. Il romano si è battuto come un gladiatore, contrariamente ad ogni pronostico, dimostrando di essere ancora sul pezzo e dando il benservito a quanti pensano che sia un tennista finito. Finito? Macché. L’energia e la tenacia di cui ha fatto sfoggio a Londra ne sono la prova e speriamo solo, adesso, che possa dare un seguito a tutto ciò. Smentire una volta per tutti quanto gli hanno remato contro.

Sempre a patto che gli haters non trovino un nuovo capro espiatorio su cui riversare le colpe dei suoi infortuni e ko, s’intende. Il rischio c’è e il primo a saperlo è proprio Berrettini. Che, non a caso, pur avendo iniziato una nuova storia d’amore si guarda bene dall’esporsi troppo in compagnia della sua fiamma.

Berrettini si gode la nuova fiamma e torna a sorridere

Matteo e Federica Lelli neanche si seguono sui social network e forse, memori di quanto accaduto con Melissa Satta, è un bene. La loro storia procede infatti a gonfie vele, tanto che, sebbene sul web non ci sia traccia della loro relazione, sono già andati a convivere. Si dividono tra Roma e Montecarlo e si godono in totale discrezione il poco tempo che resta al tennista tra allenamenti e trasferte.

Pare, a dispetto delle voci iniziali, che sia tutto fuorché un fuoco di paglia. Non sarebbe un amore estivo e fugace, ma una storia seria. E giorno dopo giorno, passo dopo passo, ma senza fretta, hanno smesso di nascondersi. Non a caso, proprio nei giorni immediatamente successivi a Wimbledon, il settimanale Chi li ha pizzicati in giro per Roma, dove già erano stati avvistati tempo fa. All’epoca Berrettini si guardava in giro sospettoso, terrorizzato al pensiero che la tiritera della donna mangiatennisti potesse ricominciare daccapo e con una nuova vittima.

Adesso, invece, pur consapevole di avere i paparazzi intorno, tiene la mano alla sua Federica, noncurante dei flash. Sembra felice, sereno come forse non lo era da tempo. Si protegge, la protegge. Perché la Lelli, in fondo, è pur sempre il raggio di sole che ha scaldato il suo cuore quando dalla tempesta sembrava non esserci scampo.