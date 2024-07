Video clamoroso di Schumacher: impossibile non commuoversi

Video clamoroso di Schumacher, ecco quello che faceva il pilota della Ferrari nel 2024. Impossibile non commuoversi rivedendolo

Da quel maledetto giorno di fine dicembre, quando un incidente sugli scii lo ha costretto a quelle che sono state delle operazioni importanti per salvare la propria vita, non si hanno notizie certe di quelle che sono le condizioni di salute di Schumacher. E non passa giorni che i suoi tifosi non pensino a lui, lo sappiamo.

Nel corso di questi lunghissimi anni sono stati diversi quelli che hanno cercato di fare il quadro della situazione, ma di ufficiale, da parte della famiglia che lo accudisce, non è mai uscito nulla. Si attende e si spera che possano esserci dei risvolti positivi, nonostante anche le notizie negative che sono arrivate negli ultimi anni con gente che ha cercato di approfittare della situazione. Per alcuni malviventi sono arrivate delle condanne. Ma qui parliamo di cose belle, di un video che un utente ha pubblicato sui social che riguarda Schumacher nel lontano 2024. Lui presentava la sua squadra.

Il video di Schumacher: ecco cosa faceva

Siamo nel 2004, quindi esattamente venti anni fa, e prima del Gran Premio di Francia Michael Schumacher si mise a presentare alcuni membri del team della suo box. Alcuni sono famosi, come potete vedere anche voi, ma è questa nuova veste del pilota tedesco che non può far altro che far riaffiorare i ricordi, quelli belli, di un campione amato da tutti. Perché Schumacher, nonostante fosse il numero uno indiscusso in quel periodo, si è sempre dimostrato gentile, unico nel suo genere. Anche per questo motivo era davvero il più amato. Ora, nel link sotto, potete serenamente guardare questo video bellissimo. Noi ci siamo emozionati, e siamo sicuri che anche voi lo farete. Forza Michael, siamo con te.

https://x.com/PaulMcG92/status/1810327521118007354