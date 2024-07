Olanda-Inghilterra, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Olanda-Inghilterra è una partita valida per le semifinali di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non sarà paragonabile alla sfida tra Spagna e Francia, ma anche questa semifinale vede contrapposte due big che hanno scritto pagine importanti nei grandi tornei internazionali: Olanda e Inghilterra. Due bacheche scarne – “solo” un Mondiale ed un Europeo in due – ma medesima fame di vittorie, dopo averle sfiorate a più riprese negli ultimi anni.

Entrambe, in Germania, hanno l’occasione di sfatare questo tabù. Gli inglesi vogliono arrivare in finale come 3 anni fa ma sognano ovviamente un epilogo diverso – nel 2021 dovettero arrendersi all’Italia nel loro “tempio” di Wembley – con l’obiettivo di interrompere un lunghissimo digiuno di titoli che risale al lontano 1966. Gli Oranje, invece, tenteranno di ripercorrere le orme dell’Olanda 1988. Quella che, trascinata da Gullit, Rijkaard e Van Basten, si aggiudicò il suo primo (e finora unico) Europeo, guarda caso sempre in terra tedesca. Sia gli uomini di Gareth Southgate che quelli di Ronald Koeman hanno rispettato i pronostici: una volta completato il tabellone della fase ad eliminazione diretta era questa la semifinale più probabile. Quanta sofferenza, tuttavia, per la nazionale dei Tre Leoni. Che, dopo aver deluso principalmente dal punto di vista del gioco nella fase a gironi, ha rischiato grosso nei due match da dentro o fuori con Slovacchia e Svizzera.

Inghilterra, quanti rischi

Contro la selezione guidata dall’italiano Calzona l’Inghilterra ha evitato un’eliminazione che ormai sembrava certa grazie ad una rovesciata di Bellingham a 40 secondi dal fischio finale, per poi ribaltare tutto nei supplementari. Nei quarti invece ha dovuto fare i conti con una solida e quadrata Svizzera (1-1), riacciuffata grazie ad un gol di Saka e piegata solamente dopo i calci di rigore.

L’Olanda, al contrario, ha fatto vedere le cose migliori nelle ultime due partite. Archiviate le tribolazioni vissute nelle prime tre gare, van Dijk e compagni hanno prima travolto la Romania (3-0) e poi battuto in rimonta la Turchia di Vincenzo Montella, realizzando 2 gol nel giro di 10 minuti (de Vrij e autorete di Muldur). Il successo sui turchi (2-1) è valso un pass per la prima semifinale continentale dal 2004.

Le ultime notizie sulle formazioni

Due soluzioni tattiche per Koeman, che contro l’Inghilterra potrebbe anche passare alla difesa a 3 per disporsi a specchio. Difficilmente, però, il commissario tecnico olandese rimescolerà troppo le carte: in mezzo giocheranno sempre Schouten e Reijnders, mentre l’unico dubbio sembra essere sulla corsia destra, dove si contendono una maglia Bergwijn e Malen. Nonostante l’inserimento di una torre come Weghorst sia stato decisivo contro la Turchia, dal 1′ in attacco rivedremo Depay, pronto ad avvicendarsi con l’ex Man United.

Dall’altro lato, Southgate confermerà la difesa a tre formata da Walker, Stones e Konsa. La novità principale è sulla corsia sinistra, dove il rientrante Shaw prenderà il posto di Trippier. Per il resto, il ct inglese schiererà nuovamente la coppia Foden-Bellingham alle spalle dell’unica punta Kane. A centrocampo Mainoo e Rice.

Come vedere Olanda-Inghilterra in diretta tv e streaming

Olanda-Inghilterra è in programma mercoledì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Olanda-Inghilterra su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Olanda e Inghilterra non si sfidano dal 2019 ed anche allora si trattava di una semifinale. In Nations League gli Oranje si imposero 3-1, ottenendo il dodicesimo risultato positivo negli ultimi 14 confronti con gli inglesi. Ci sono due precedenti anche in una fase finale degli Europei: nel 1988 ebbero la meglio gli olandesi, nel 1996 invece l’Inghilterra si prese la rivincita (con l’attuale selezionatore Southgate in campo). Per entrambe si tratta del primo vero test in un Europeo in cui si sono viste sia luci che ombre. La selezione dei Tre Leoni è rimasta a galla quasi solo grazie alla qualità dei singoli (Bellimngham, Kane), mentre l’Olanda, pur costante in termini offensivi, ha mostrato qualche crepa di troppo in difesa. Quella di Dortmund, insomma, ha tutta l’aria di essere una gara equilibrata, che potrebbe trovare il suo epilogo ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Entrambe dovrebbero segnare almeno un gol per parte: il pareggio nei 90 regolamentari non è da escludere.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.85 su Goldbet e Lottomatica e a 2.80 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Le probabili formazioni di Olanda-Inghilterra

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

