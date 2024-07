Bufera Sinner, sfogo improvviso: non ne può più

Bufera Sinner, lo sfogo improvviso dopo mesi di illazioni non passa inosservato. Ecco quello che ha detto sulla relazione con Jannik

Oggi giocherà i quarti di finali a Wimbledon per il terzo anno di fila. E ormai sembra una formalità. Anche per i tifosi, che aspettavano questo momento da tantissimo tempo e adesso vogliono quasi farci l’abitudine. Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, vuole rimanere in alto per moltissimo tempo e spera, pure, di vincere quel torneo che mai nessun azzurro è riuscito a portare a casa.

Come sappiamo, inoltre, Sinner da un poco di tempo si accompagna sentimentalmente con la collega Anna Kalinskaya. I due sono affiatati, non si perdono un match uno dell’altro, e vogliono durare a lungo. Lo stesso Jannik, dopo qualche indizio, ha reso pubblica la loro relazione, cercando quindi di mettere a tacere tutte le voci. Ricordiamo che in passato Sinner era fidanzato con Maria Braccini. E proprio lei, dopo tanto silenzio, ha preso la parola.

Bufera Sinner, le parole di Maria Braccini

Con un lunghissimo post sul proprio profilo Instagram, l’ex fidanzata di Sinner ha preso la parole. Ecco riportate in calce tutte le sue parole, che sono accompagnate anche da un paio di foto.

“Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi. Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate. Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino. Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’ affetto e del supporto che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore. Le foto del carosello sono momenti felici e speciali di quest’ultimo mese. E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre. A presto”.