Argentina-Canada: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Argentina-Canada, in New Jersey va in scena il remake della gara inaugurale della Copa America: è la semifinale più sbilanciata.

L’Argentina campione in carica sogna il suo sedicesimo trionfo in Coppa America, il Canada per continuare a vivere la sua favola. Ad East Rutherford, nel New Jersey, è tutto pronto per una semifinale inaspettata: a inizio torneo, infatti, nessuno poteva immaginare che i Canucks di Jesse Marsch, al loro debutto nella manifestazione continentale, potessero fare così tanta strada ed arrivare tra le prime quattro. Addirittura ritrovandosi di fronte quell’Argentina che avevano affrontato lo scorso 21 giugno nella fase a gironi.

Nella gara inaugurale della “Copa” l’Albiceleste ebbe la meglio 2-0 grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez ma già in quella partita il Canada dimostrò di non essere affatto la squadra materasso del raggruppamento. Nel match successivo David e compagni hanno battuto di misura il Perù e nell’ultima giornata sono riusciti ad evitare la sconfitta passando come secondi dietro all’Argentina. Negli ottavi, poi, l’hanno spuntata ai rigori con il Venezuela, raggiungendo una storica semifinale. Solamente vittorie invece per i campioni del mondo, che tuttavia stanno dando l’impressione di giocare con il freno a mano tirato. Gli uomini di Lionel Scaloni, con un Messi a mezzo servizio – l’8 volte Pallone d’oro ha dovuto fare i conti con un problema muscolare – finora hanno fatto il minimo indispensabile, senza brillare più di tanto. Se la sono vista brutta contro l’Ecuador agli ottavi, battuto solo ai rigori e con il solito “Dibu” Martinez protagonista.

Argentina-Canada, Lautaro Martinez è un cecchino

Lo scorso 21 giugno, ad Atlanta, il Canada giocò tutto sommato una buona partita contro l’Argentina, avendo anche diverse occasioni per gonfiare la porta di Martinez (10 tiri e 1,16 di xG).

È vero anche che il risultato poteva essere più rotondo, dal momento che l’Albiceleste effettuò 19 tiri verso la porta di Crepeau, con un xG di 3,02 gol. La sensazione è che anche stavolta le due squadre scenderanno in campo con un atteggiamento propositivo: per quanto riguarda il probabile marcatore Plus, conviene andare sul sicuro scegliendo uno tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, che al momento sono in ballottaggio. Il centravanti dell’Inter finora ha tolto le castagne dal fuoco a Scaloni, realizzando ben 5 gol in quattro partite. Messi è da prendere in considerazione in ottica assist, mentre da Mac Allister ci aspettiamo almeno due tiri totali. Nel Canada i due giocatori più pericolosi saranno verosimilmente David e Davies, gli unici che giocano ad alti livelli in Europa. Koné e Bombito sono a rischio ammonizione tra i Canucks ma potrebbero beccarsi il giallo anche Romero e uno tra Paredes ed Enzo Fernandez.

