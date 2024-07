Argentina-Canada, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Argentina-Canada è una partita valida per le semifinali della Coppa America e si gioca mercoledì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La prima delle due semifinali della Coppa America ’24 è un remake della gara inaugurale che andò in scena lo scorso 21 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e che terminò 2-0 per i campioni in carica (Julian Alvarez e Lautaro Martinez). In quel momento veniva davvero difficile immaginare che Argentina e Canada si sarebbero ritrovate di fronte nel penultimo atto della manifestazione, dal momento che – secondo le previsioni iniziali – gli uomini di Jesse Marsch sembravano avere poche chance di superare la fase a gironi.

I Canucks invece hanno sorpreso tutti, dimostrando di poter tenere testa a selezioni sulla carta più attrezzate e competitive come Cile e Perù oppure al Venezuela, eliminato negli ottavi di finale dopo i calci di rigore. Un risultato ovviamente storico per Davies e compagni e che attesta la crescita esponenziale di questo movimento calcistico, il cui obiettivo principale rimane quello di ben figurare ai prossimi campionati del mondo, che il Canada avrà l’onere e l’onore di organizzare insieme a Messico e Stati Uniti. Marsch è arrivato soltanto due mesi fa ma gli è bastato poco tempo per dare solidità ad una squadra che, escludendo la sfida con l’Argentina, ha incassato un solo gol in tre partite.

Argentina avanti senza strafare

L’Albiceleste, invece, sta giocando al di sotto delle sue possibilità. E neppure nell’ottavo contro l’Ecuador (1-1) ha convinto. La Tricolor, difatti, ha trascinato i campioni del mondo in carica ai rigori, dove come al solito si è esaltato il portiere Emiliano Martinez, che ne ha neutralizzati ben due.

Messi ha recuperato in fretta dall’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo contro il Perù e contro l’Ecuador è rimasto in campo fino alla fine. Toccherà ancora a lui e a Lautaro sobbarcarsi il peso dell’attacco sulle spalle, mentre il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni sembra intenzionato a confermare il 4-4-2 visto nell’ultimo match. Il dubbio principale è a sinistra, dove c’è il ballottaggio tra Di Maria e Nico Gonzalez.

Il pronostico

I limiti del Canada sono ben noti ma finora i Canucks sono riusciti a mascherarli principalmente grazie ad una buona organizzazione di gioco e ad una non indifferente dose di coraggio. Come ha spiegato Marsch in conferenza stampa, i suoi non penseranno solo a difendersi ma proveranno annullare le fonti di gioco dell’Argentina e a dare fastidio anche con l’arma del pressing alto. L’Albiceleste è superiore in tutto e per tutto ed alla fine avrà la meglio ma, com’è avvenuto nella fase a gironi, non ci aspettiamo una goleada. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Comparazione quote

La combo “1+Under 3.5” è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “No Gol” invece è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Le probabili formazioni di Argentina-Canada

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico González; Messi, Lautaro Martínez.

CANADA (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Koné, Eustaquio; Millar, David, Shaffelburg; Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

