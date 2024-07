Marquez futuro stravolto: c’è lo zampino di Valentino Rossi

Marquez, il futuro è stravolto: continua l’accesa rivalità tra il pilota spagnolo e Valentino Rossi. Sì, c’è lo zampino del Dottore

In pista non si sono mai amati, e se le sono “date” di santa ragione. E la simpatia non è mai scoccata tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Lo sappiamo, lo abbiamo visto. Certo che, il prossimo anno, potrebbero anche condividere la KTM. Ma al momento sono solo voci, e niente di più. Anche perché dopo, il pilota di Cervera ha annunciato che avrebbe rinnovato con Lenovo Ducati, smentendo così le voci.

Perché così come spiegato dal CEO proprio della scuderia in questione, nelle parole riportate in Spagna da El Nacional, Hubert Trunkenpolz ha parlato appunto delle voci sulla firma dello spagnolo: “Non abbiamo mai parlato con Marc. Abbiamo il nostro nuovo Marc, che è Pedro Acosta ed è più giovane di dieci anni” ha detto. Insomma, qui c’è poco o nulla. Ma è altrettanto indubbio che, sempre secondo il portale spagnolo, Valentino Rossi potrebbe stravolgere il futuro di un altro pilota, sempre Marquez, ma Alex.

Il futuro di Alex Marquez stravolto da Valentino Rossi

Il futuro del catalano nella Ducati è in pericolo, ma nulla è stato ancora deciso. Voci e continue indiscrezioni mettono a repentaglio la questione, anche se al momento il Dottore ha anche altri problemi dentro la sua squadra, verso che ha perso Brezzecchi, che è destinato all’Aprilia, e può anche perdere nel corso dei prossimi mesi pure Fabio Di Giannantonio.

Quest’ultimo ha confermato che sta trattando la soluzione: “Stiamo parlando con la Yamaha. Ho parlato con Quartararo del progetto lo scorso fine settimana e sono felice di poter decidere il mio futuro questa volta”. Insomma, il 2025, nonostante sia ancora lontano, inizia a dare emozioni già da adesso agli amanti della MotoGp. Una situazione, questa del cambio piloti, da tenere sott’occhio non nei prossimi mesi, ma già dalle prossime settimane. Il clima è rovente e non solo per l’estate, ma anche per il mercato che si sta accendendo.