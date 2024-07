I pronostici di martedì 9 luglio: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di martedì 9 luglio, al via le semifinali di Euro 2024 e Coppa America: si giocano Spagna-Francia e Argentina-Canada.

Euro 2024 e Coppa America si avviano ormai alla conclusione, partono stasera le semifinali con Spagna-Francia e poi nella notte Argentina-Canada. Se in quest’ultima partita la favorita d’obbligo è la nazionale campione del mondo in carica, è atteso naturalmente maggiore equilibrio nella sfida dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per quanto visto finora, le Furie Rosse meriterebbero di più la finale rispetto alla Francia che è riuscita nell’impresa di arrivare fino in semifinale senza riuscire a segnare nemmeno un gol su azione. Stasera potrebbe sbloccarsi viste anche le assenze per squalifica dei difensori titolari Carvajal e Le Normand, ma potrebbe non bastare per raggiungere la finale.

I pronostici sui tiri

Cinque tiratori plus per le semifinali di Euro 2024. Nella Francia Mbappé ancora a secco di gol su azione proverà a sbloccarsi approfittando delle assenze degli squalificati Carvajal e Le Normand: sarà il terminale offensivo principale, ecco perché dovrebbe effettuare almeno tre tiri.

Dall’altra parte fiducia allo scatenato Nico Williams e a Dani Olmo, che dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Pedri già sostituito alla grande contro la Germania. Previsto un dominio totale dell’Argentina contro il Canada, con Messi e Lautaro Martinez che ci proveranno anche dalla distanza per provare a sfondare il muro avversario. Almeno tre tiri totali per l’interista, quattro per Messi che vorrà rifarsi dopo il rigore sbagliato contro l’Ecuador.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Spagna o pareggio (in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 21:00) Argentina (in Argentina-Canada, Coppa America, ore 02:00)

Pronostici tiri totali plus

Dani Olmo almeno 2 (in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 18:00) Nico Williams almeno 2 (in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 18:00) Mbappé almeno 3 (in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 18:00) Lautaro Martinez almeno 3 (in Argentina-Canada, Coppa America, ore 02:00)

(in Argentina-Canada, Coppa America, ore 02:00) Messi almeno 4 (in Argentina-Canada, Coppa America, ore 02:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 6.57 GOLDBET ; 7.46 SNAI; 6.57 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Spagna vincente e almeno un gol per squadra in Spagna-Francia, Euro 2024, ore 02:00