Paolini-Navarro, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Paolini-Navarro è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Prima di domenica scorsa solamente quattro tenniste italiane, prima di Jasmine Paolini, era riuscite a giocare i quarti di finale a Wimbledon, il torneo tennistico di gran lunga più prestigioso: Golarsa, Farina, Schiavone e Giorgi. Una lista alla quale adesso si è aggiunta anche la scatenata 28enne lucchese, che in questo incredibile 2024 ha raggiunto l’ennesimo, sensazionale, traguardo.

La nativa di Castelnuovo di Garfagnana, che si è aggiudicata il suo primo successo ai Championships soltanto la scorsa settimana, è tra le prime otto a Church Road. E può continuare a sognare ad occhi aperti.

Negli ottavi l’azzurra ha beneficiato del ritiro dell’americana Madison Keys, costretta ad arrendersi per via di un problema muscolare proprio nei game finali del terzo set, quando il match sembrava destinato a terminare al tie break decisivo. La Paolini, ad ogni modo, nonostante partisse nettamente sfavorita non ha affatto sfigurato contro la giocatrice statunitense, molto più esperta di lei su questa superficie. Un successo dal peso specifico enorme, che le consentirà di piazzarsi al sesto posto nel ranking Wta dalla prossima settimana. Al di là di come finirà l’incontro con l’altra tennista a stelle e strisce, Emma Navarro.

Anche la classe 2001 non si era mai spinta oltre gli ottavi in un torneo del Grande Slam. E come l’italiana sta vivendo indubbiamente il momento migliore della sua carriera. Non contenta delle affermazioni su Wang, Osaka e Shnaider, Navarro si è presa anche lo scalpo della sua connazionale Coco Gauff – considerata la favorita per la vittoria del tirolo dopo l’eliminazione della Swiatek – travolta in due set (6-4 6-3). Sono tre i testa a testa con la Paolini, affrontata recentemente a Doha e Miami: la toscana non ha mai avuto la meglio.

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro sarà trasmesso martedì 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 16:30.

Il pronostico

Il precedente a cui possiamo fare riferimento è quello dello scorso marzo, a Miami. Fu un match abbastanza combattuto rispetto agli altri due testa a testa, con la Paolini che per la prima volta in carriera riuscì a strappare un set alla statunitense. Potremmo assistere ad una partita simile anche stavolta, visto il momento positivo che sta vivendo l’azzurra, capace di buttare il cuore oltre l’ostacolo. Prevediamo che i game complessivi saranno almeno 22 in una sfida in cui è la Navarro a partire favorita.