Berrettini, che provocatrice Melissa Satta: ora gioca a carte scoperte

Melissa Satta ha provocato in maniera sfacciata: la reazione dell’ex fidanzata di Berrettini ha stupito proprio tutti.

I bene informati dicono che lui non se la sentisse ancora di impegnarsi al punto da convolare a nozze e mettere in piedi una famiglia. Che è probabile, considerando che adesso sta cercando di fare di tutto per realizzare i suoi sogni sportivi e per rimontare in sella dopo essere rimasto “a piedi” per così tanto tempo.

Quale che sia il motivo, la buona notizia è che, a differenza di altre coppie, Matteo Berrettini e Melissa Satta non hanno chiuso la loro relazione tra le polemiche. Dicono di essere rimasti in buoni rapporti, sebbene la showgirl si sia guardata bene, di recente, dal far scivolare l’indice sul like ai post di Wimbledon del suo ex fidanzato. E viceversa: non un “mi piace” di lui alle foto di lei. Se fossero tanto amici, se davvero non ci fosse astio, non avrebbero problemi a scambiarsi qualche interazione sui social, ma tant’è: ognuno fa, giustamente e legittimamente, come meglio crede.

Fortunatamente, sia Matteo che Melissa sembrano felici e sereni. Lui perché è tornato in campo e lo ha fatto alla grandissima, lei perché ha un nuovo amore. La Satta e Carlo Beretta, ex fidanzato a sua volta di Giulia De Lellis, fanno sempre più sul serio. Tanto che, di recente, hanno anche postato le prime foto di coppia sui social network.

Melissa Satta, anello e proposta: la reazione sui social

Lei, cosa più importante, ha conquistato anche la mamma di lui, che pare non apprezzasse particolarmente, invece, l’influencer arrivata da Uomini e donne. E questo ci fa ben sperare circa il prosieguo della nuova relazione.

Nelle ultime settimane si è parlato addirittura di nozze ed è per questo che l’ex lady Berrettini, ad un certo punto, ha deciso di giocare a carte scoperte. Di smentire il tutto in maniera creativa e divertente. Ha fotografato l’anello che portava e lo scatto sarebbe stato pure credibile, se non fosse che si trattava di un gioiello giocattolo.

Sullo sfondo c’è un milkshake e sulla foto campeggia la scritta “I said yes”. Non c’è stata nessuna proposta, ovviamente, Melissa ha solo detto sì ad un buon frullato. Una provocazione in piena regola, dunque, sebbene tutti sappiano che quello che ha smentito è, in realtà, il suo più grande desiderio. La Satta non ha mai nascosto di volersi sposare nuovamente e di volere un secondo figlio, e chissà, stavolta magari sarà solo questione di tempo.