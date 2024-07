Alcaraz-Paul, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Alcaraz-Paul è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Difendere il titolo a Wimbledon non è mai una passeggiata. Se ne sta accorgendo il campione in carica, Carlos Alcaraz, il cui percorso fino ai quarti di finale si è rivelato disseminato di insidie. Lo spagnolo nei primi due turni si è imposto in tre set sull’estone Lajal e sull’australiano Vukic ma, soprattutto contro il tennista baltico, il compito è stato tutt’altro che agevole, checché ne dica il punteggio finale.

Nulla, però, in confronto alla “battaglia che ha dovuto ingaggiare con lo statunitense Tiafoe. Nel terzo turno il tennista americano gli ha reso le cose difficili e nel quinto set è servito il miglior Alcaraz – il murciano si conferma quasi imbattibile nell’ultimo parziale degli Slam – per portare a casa la partita. Il numero 3 al mondo è rimasto in campo circa tre ore invece nell’ottavo di finale con il francese Humbert, capace di strappargli un set. Dalla sconfitta con Rublev a Madrid, insomma, Alcaraz ha perso a malapena un match – contro il britannico Draper al Queen’s – dimstrando di essere l’uomo da battere (al momento un gradino sopra a Sinner e Djokovic) anche sull’erba. Prima dell’eventuale – e attesissima – semifinale con l’azzurro, bisognerà in ogni caso superare un altro ostacolo. Quel Tommy Paul che sull’erba è solito esaltarsi e che in passato ha trovato il modo di scompaginare i piani del tre volte campione Slam.

Lo statunitense, di nuovo a ridosso della top 10 nel ranking Atp, è in forma smagliante. Ed arriva alla sfida con il detentore di Wimbledon nelle migliori condizioni possibili.

Sono 9 le vittorie di fila se comprendiamo anche il torneo del Queen’s, vinto in finale contro l’azzurro Musetti. Dopo aver sofferto con il finlandese Virtanen nel secondo turno, Paul ha sventato senza problemi due potenziali minacce come Bublik e Bautista Agut, non rischiando praticamente nulla. Quattro i precedenti tra i due ed il bilancio è sorprendentemente di una vittoria per parte.

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul sarà trasmesso martedì 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’orario d’inizio del match non è stato ancora definito.

La vittoria di Alcaraz è quotata a 1.26 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai. Il segno “Over 38.5 game” è quotato invece a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Paul ha prevalso su Alcaraz sul cemento canadese (prima Montreal, poi Toronto) per due anni di fila, nel 2022 e nel 2023. Lo statunitense è un brutto cliente, soprattutto sull’erba – viene da nove vittorie di fila – ed in alcuni frangenti potrebbe giocare alla pari con lo spagnolo. Nella formula 3 set su 5, tuttavia, il nativo di El Palmar ha pochi rivali ed ecco perché ipotizziamo un successo di Alcaraz in un match da ameno 39 game.