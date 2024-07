Il top player arriva dal Real Madrid: colpaccio Milan

Calciomercato Milan, il colpo per Fonseca arriva dal Real Madrid. Ecco il ritorno di fiamma per i rossoneri pronti a centrare l’obiettivo

In casa Milan, in questo momento, l’obiettivo è senza dubbio l’attaccante. Andato via Giroud, destinazione MLS, Paulo Fonseca non sa ancora su chi potrà contare durante la stagione che è iniziata ieri sulla prima linea.

Sfumato Zirkzee, ormai ad un passo dal Manchester United, le attenzioni del club lombardo si sono spostate, come sappiamo, su Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid che sembra aver chiuso la propria esperienza con il club spagnolo. Non ci sarebbero particolari intoppi economici, a differenza di quanto successo con l’olandese, ma si attende il via libero definitivo da parte del calciatore spagnolo che adesso è impegnato con la maglia della propria nazionale all’Europeo: oggi è in programma la semifinale contro la Francia, quindi le sue preoccupazioni sono appunto su questo match.

Calciomercato Milan, occhio a Ceballos

In tutto questo, poi, il Milan dovrà anche rinforzare gli altri reparti e il nome che potrebbe spuntare fuori nel corso delle prossime settimane è quello di Dani Ceballos: venti presenze in Liga con il Real Madrid, è uno di quegli elementi che Ancelotti non considera più indispensabile e magari lo stesso tecnico lo potrebbe indirizzare verso la causa rossonera che sappiamo benissimo come gli sta a cuore.

Il centrocampista, accostato anche negli anni passati al Milan, potrebbe quindi decidere di provare una nuova esperienza. A buon prezzo l’affare potrebbe essere davvero importanti e, come sappiamo infine, i rapporti tra le due società sono ottimi e questo potrebbe mettere in discesa il tutto. Vedremo ovviamente quello che succederà e se questa idea può diventare una trattativa. Che al momento, ovviamente, non c’è. Ma siamo solamente all’inizio del calciomercato, quindi le occasioni arriveranno verso la fine delle trattative. E Ceballos potrebbe essere una vera e propria occasione.