Scommesse, cinque ammoniti a Euro 2024 per il colpo da 1500 euro

Scommesse, con gli ammoniti ecco il colpo da 1.500 euro a Euro 2024. I dettagli di una grande vincita con un solo euro investito

Non ci abituiamo mai a scommesse del genere. Belle, importanti, geniali in alcuni casi. E il fortunato scommettitore dell’Agenzia Goldbet di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ci aveva visto lungo. Molto lungo. Perché con un solo euro investito agli Europei sugli ammoniti è riuscito a portare a casa una bella, bellissima vincita.

Un colpo importante, cinque giocatori ammoniti tutti scelti in una sola partita della manifestazione che ormai è entrata nelle fasi finali con le due semifinali in programma tra oggi e domani e l’ultimo appuntamento domenica prossima a Berlino. Il match scelto è stato quello tra Slovacchia e Inghilterra, valido per gli ottavi di finale. Cinque pronostici, tutti azzeccati. E colpo che alla fine, con un bonus di 56euro, ha regalato per la precisione 1.474,62 euro. Ma andiamo a scoprire insieme chi sono stati i prescelti che poi effettivamente si sono beccati il giallo.

Scommesse, ecco i cinque ammoniti

Che sarebbe stata una partita cattiva si poteva immaginare. Ma, nonostante questo, non è mai facile riuscire a centrare i gialli. Ci sono arbitri che interpretano il match in maniera diversa, ci sono momenti della gara in cui il giallo viene fuori facile e in altri invece non viene proprio fuori. Un pizzico di fortuna, quindi, ci vuole sempre.

Due ammoniti dell’Inghilterra, tre della Slovacchia: la scelta è caduta su questi giocatori. Gueh e Bellingham per la formazione che poi è andata avanti nel torneo, Skriniar, Vavro e Kucka per l’altra. In questo caso parliamo anche di giocatori che conosciamo in maniera importante visto che hanno giocato nel campionato italiano, e allora eccolo che il colpo è servito. Come detto è bastato un solo euro per riuscire nell’obiettivo, visto che soprattutto i due giocatori dell’Inghilterra erano accompagnati da una quota altissima. Ma la fortuna aiuta sempre gli audaci.