Berrettini sedotto con riserva: quelle parole inaspettate

Berrettini, dopo l’insolita e bizzarra considerazione non si parla d’altro che di questo: l’ha fatto davanti a tutti.

Non si può dire che sia stato un viaggio a vuoto, anzi. Matteo Berrettini ha portato con sé, dal Regno Unito, nuove consapevolezze. Fondamentali, in questo periodo così delicato della sua carriera. A Wimbledon ha scoperto di essere secondo solo al numero 1 del mondo ed è su questa certezza che dovrà basare, adesso, il prosieguo della stagione.

Vorrà fare bene sul cemento, ovviamente, soprattutto allo Slam newyorkese. Ma, prima ancora di volare per gli States, farà tappa a Gstaad e a Kitzbuhel, dove cercherà di mettere in saccoccia punti utili in ottica ranking. Già, perché a dispetto dell’ottima prestazione sfoderata sul Centrale contro Jannik Sinner, l’eliminazione al secondo turno gli è valsa una vera e propria emorragia di punti. Era a tanto così dal rientrare nella top 50, ma a fine Championships si ritroverà, se tutto va bene, in 81esima posizione.

Un crudele scherzo del destino, sì, ma contro la matematica, si sa, c’è ben poco da fare. Sarà sua premura, dunque, fare bene in questa breve parentesi sulla terra rossa, in tempo per gli Us Open. E per beccare, si spera, un sorteggio un tantino più benevolo di quello che gli è spettato in sorte al suo Slam del cuore.

Berrettini, l’insolito commento diverte il popolo dei social

Nel frattempo, in tutto ciò, tante altre cose sono successe al campione romano, che dovrebbe essere rientrato a Montecarlo per continuare ad allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti.

Ancora si parla della sua eroica impresa e tutti continuano ad inondarlo di elogi e di belle parole. Tanti i commenti entusiasti sotto il suo ultimo post, ma uno fra tutti ha incuriosito chi si è trovato a passare dal suo profilo Instagram. Tra disamine tecniche e tattiche, “bentornato” e auguri vari, qualcuno ha avvertito l’esigenza di commentare così: “Senza cappello stai meglio…”.

Questo inciso porta la firma di Lory Del Santo, l’attrice e showgirl oggi 56enne che proprio non se l’è sentita di promuovere completamente il look di Matteo. Ma la cui considerazione, vista da un altro punto di vista, è comunque lusinghiera e “seducente”. Tanto più che si era già interessata, in passato, al tennista romano. Lo aveva difeso, per la precisione, in occasione degli attacchi subiti per via della relazione con Melissa Satta: “Ma visto che è infortunato si dovrà pur divertire – aveva detto all’epoca – Non sono d’accordo con questi attacchi, non è vero però che sta male per colpa della Satta, che è una donna super atletica”.