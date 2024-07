Spagna-Francia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Spagna-Francia, la prima semifinale è un’altra “finale anticipata”. A Monaco di Baviera va in scena una classica del calcio internazionale.

Un altro scontro titanico nella prima delle due semifinali di Euro 2024. Uno scontro fra due delle nazionali più titolate d’Europa (e di conseguenza del mondo), che nelle rispettive bacheche, di Europei, ne contano complessivamente 5. Sul prato dell’avveniristica Allianz Arena di Monaco di Baviera sono pronte a sfidarsi per un posto in finale Spagna e Francia: nell’ultimo atto di Berlino, domenica prossima, c’è posto per una sola.

La più bella contro la più efficace. Possiamo riassumerlo così il big match tra la selezione di Luis De La Fuente e quella di Didier Deschamps, arrivate tra le prime quattro con modalità diverse.

La Roja c’è riuscita esprimendo indubbiamente in miglior calcio, giocando meglio rispetto alle altre e brillando in entrambe le fasi. Basti pensare che la Spagna ha vinto tutte le partite giocate finora, tra girone e fase ad eliminazione diretta, e che vanta l’attacco più prolifico con 11 gol. Morata e compagni non rinunciamo mai ad attaccare e non si limitano, come in passato, a “specchiarsi” troppo nel possesso palla. Venerdì scorso hanno dato vita alla più bella partita dell’Europeo con la Germania. Un match ad alta intensità, che ha visto gli iberici trionfare all’ultimo respiro grazie ad un colpo di testa di Merino, poco prima dei rigori. Non è riuscita a chiuderla prima invece la Francia, che ha avuto bisogno dei tiri dal dischetto per eliminare il Portogallo. Gli uomini di Deschamps non hanno ancora segnato neppure un gol su azione eppure, in virtù di una difesa impenetrabile (o quasi), si sono spinti fino a questo punto. A differenza della Spagna, i Bleus hanno deluso dal punto di vista del gioco e fino a questo momento si sono affidati quasi esclusivamente alla qualità dei singoli.

Spagna-Francia, adesso tocca a Mbappé

In una Francia che ha segnato solo grazie ad autoreti e rigori, uno degli assenti ingiustificati dal punto di vista realizzativo è la sua stella più luminosa, Kylian Mbappé. Il nuovo giocatore del Real Madrid ha trovato la via del gol solamente dagli undici metri contro la Polonia nella fase a gironi.

Eppure l’uomo mascherato di occasioni per finire nel tabellino dei marcatori non ne ha avute poche. Su 20 tiri totali ha gonfiato la rete avversaria esclusivamente dal dischetto. Uno dei modi con cui la Francia proverà a fare male alla difesa iberica saranno le ripartenze: a campo aperto l’ex PSG può diventare un fattore. E non è da escludere che riesca a sbloccarsi, segnando il primo gol su azione. De La Fuente invece di frecce nel proprio arco ne ha più di una e i pericoli maggiori per la difesa francese arriverà sia dalla fasce (Williams) che dal centro (Ruiz): da loro due ci aspettiamo almeno due tiri totali.

Un altro giocatore che potrebbe essere determinante in fase di possesso palla è Dani Olmo, autore del gol del vantaggio contro la Germania: il trequartista del Lipsia farà registrare almeno un tiro in porta. Per quanto riguarda gli assist, il nome è solo uno: Lamine Yamal. Il teenager del Barça finora ha creato 14 occasioni per i suoi compagni, un record per la Spagna dai tempi di Xavi. Nella Francia occhio ad uno tra Thuram e Kolo Muani ma anche a Griezmann: in ottica tiri sono loro gli uomini su cui puntare. Due per parte, infine, i possibili ammoniti: nella Spagna rischiano l’ammonizione Nacho e Navas, nella Francia Tchouameni e Theo.

