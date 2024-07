Superenalotto, basta un jolly o una stella: la vincita è pazzesca

Superenalotto, il jolly e la stella ti spalancano le porte del paradiso: la vincita in palio in questo caso è pazzesca.

Sono trascorsi quasi due mesi. Era il 10 maggio scorso quando, in un venerdì sera qualunque, una notizia stratosferica ha rapidamente fatto il giro d’Italia. Certe voci viaggiano alla velocità della luce e questa, a quanto pare, non ha fatto eccezione. Non capita tutti i giorni, in effetti, che qualcuno faccia 6 al Superenalotto e porti a casa una somma che basterebbe a rendere felici centinaia e centinaia di persone.

Un giocatore, quel giorno, indovinando la sestina vincente si era assicurato un super premio tra i più alti che siano mai stati dispensati al mitico gioco di casa Sisal. Parliamo di 101 milioni di euro, una cifra record della quale, quello è poco ma sicuro, si sarà servito per realizzare, uno dopo l’altro, un bel po’ di sogni. La schedina vincente era stata giocata a Napoli, in via Toledo, ma nessuno è riuscito ad identificare chi possa aver fatto 6. Potrebbe trattarsi di qualcuno che abita nei paraggi, o chissà, magari di un turista.

Indipendentemente da questo, una certezza ce l’abbiamo: questa gita al Sud deve essere piaciuta talmente tanto alla dea bendata che non vuol proprio saperne di levare le tende. La cara e vecchia fortuna si trova ancora in Campania, sempre a Napoli, tanto è vero che nella serata di martedì 2 luglio è stata avvistata ancora una volta.

Doppio colpo al Superenalotto: un 5 stella e un 5+1

L’estrazione del concorso numero 104 del Superenalotto ha fatto registrare, nella città partenopea, una nuova vincita da sogno. Nessuno ha fatto 6, quindi tranquilli, il jackpot è rimasto intatto.

Questo giocatore, però, ha centrato il premio più alto dopo il 6, vale a dire il 5+1. Ha indovinato 5 dei 6 numeri estratti più il numero Jolly, ragion per cui ha sfiorato i 42,9 milioni che c’erano in palio. Anche la somma che ha vinto lui, però, è pazzesca. Con questa combinazione si è portato a casa, come ha fatto sapere l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, 537mila 659,62 euro.

A Sedegliano, in provincia di Udine, qualcuno ha centrato una vincita ancor più grossa: incasserà 1 milione 447mila 545,25, avendo preso un 5 stella. Questo giocatore, a differenza del precedente, ha beccato 5 dei 6 numeri più il Superstar, cosa che ha fatto immediatamente lievitare la sua vincita. Vacanze italiane, insomma, per la dea bendata, grande estimatrice, così pare, delle bellezze e dei tesori del Bel Paese.