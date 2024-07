Gratta e vinci, ci risiamo: la leggenda del numero 7 colpisce ancora

Gratta e vinci, evidentemente non si tratta solo di una leggenda: il numero 7 lo ha fatto ancora, che bellezza.

Ogni Gratta e vinci è un gioco a sé stante. Alcuni sono semplici e lineari, altri un tantino farraginosi, ma il bello, in fondo è proprio questo: armarsi di santa pazienza e sperare che i pianeti si allineino mentre grattiamo, con la nostra monetina, quella patina argentata che spesso, purtroppo non sempre, nasconde sorprese gigantesche.

Tante leggende si nascondono dietro questi tagliandi che promettono premi giganteschi, ma poche sono vere. Una storia che arriva da Louisville, nel Kentucky, ci ha però convinti del fatto che una di esse potrebbe essere, effettivamente, reale. Per l’uomo protagonista di questo racconto epico lo è stata da sicuro, per lo meno: resta da capire se lo sia in maniera universale o se, come temiamo, si sia trattato di un caso fortuito ed isolato.

Iniziamo col dire che il giocatore in questione ha comprato, all’Hillview Kroger della città in cui vive, un biglietto della serie americana 777. Al momento di grattarlo sapeva già, questo ha raccontato in seguito, che qualcosa di bello stava per accadere. Se lo sentiva. E infatti, sotto la patina argentata di quel grattino da 5 dollari, si nascondeva il regalo di compleanno anticipato più bello cui potesse ambire.

Gratta e vinci

Ha vinto, udite udite, 77mila 777 dollari, vincita il cui importo richiama, come avrete notato, il nome della fortunatissima serie a stelle e strisce. Non è questo il dettaglio più eclatante della vicenda, però.

Il giocatore di Louisville attribuisce la fortuna a quello che, secondo alcune antiche credenze di cui si è fatto “portatore”, sarebbe un numero estremamente fortunato, ovvero il 7. Si è imbattuto in esso non solo attraverso la somma vinta o il nome della serie, ma per mezzo di un’altra incredibile serie di coincidenze.

L’uomo ha comprato il tagliando che gli ha cambiato la vita il 7 giugno, sperando di vincere uno dei premi in palio in vista del suo compleanno, che cade nella data del 7 luglio. Un numero assai ricorrente, dunque, in questa storia giunta dal Kentucky. E se fosse vero, come dice lui e anche tanti altri, che il 7 ha una marcia in più rispetto a tanti altri suoi “colleghi”?