Lutto terribile nel calcio italiano: addio ad un grande allenatore

Il mondo del calcio è in lutto, se n’è andato: sui social riecheggia il ricordo di uno degli allenatore più amati di tutti i tempi.

Un’esperienza fuori dal comune e un palmares che avrebbe fatto impallidire chiunque. Non c’è da sorprendersi che il mondo del calcio sia, oggi, in lutto. Difficile che chi l’ha conosciuto possa farsene una ragione e accettare che Fabio Melillo sia scomparso all’età di soli 58 anni. Era malato da tempo, ma nessuno aveva mai osato immaginare che questa battaglia si concludesse in modo tanto spietato.

L’allenatore è stato uno dei personaggi di spicco del mondo del calcio femminile, avendo “allevato” tantissimi talenti ed essendo lui riuscito a raggiungere, come tecnico, parecchi traguardi. Melillo ha allenato in primo luogo la Roma Primavera Femminile, insieme alla quale è riuscito a vincere ben due campionati. Dopodiché, ha guidato la Ternana femminile, la squadra che, tra le lacrime, ha deciso di dare il tristissimo annuncio attraverso i suoi canali social.

Fabio, come detto pocanzi, era malato da tempo. Le sue condizioni però, sono precipitate all’improvviso e inaspettatamente. Si è spento nella giornata di sabato, dopo innumerevoli, ma purtroppo vani, tentativi di rianimarlo.

Calcio in lutto, quanti messaggi sui social: “Non ti dimenticheremo mai”

A lui è andato, nelle scorse ore, il pensiero di tantissime delle giocatrici che ha allenato e portato al successo, alcune delle quali sono arrivate perfino a vestire la maglia della Nazionale.

Sui social continuano a susseguirsi, infatti, i messaggi di cordoglio per Melillo e per la sua famiglia. “Per sempre nei nostri attimi eterni”, ha scritto il club umbro; “Ciao Fabio. Non ti dimenticheremo mai”, gli hanno fatto eco dalla Roma. Tanti post sono arrivati, ancora, dai membri degli staff tecnici di Trigoria.

“Fabio Melillo è stato uno dei primi a credere nel movimento calcistico femminile italiano – ha dichiarato, appresa la notizia, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina – Il suo straordinario palmares a livello giovanile è la testimonianza di un lavoro eccezionale, come eccezionale è stata soprattutto la dimostrazione di amore per il suo lavoro data alla squadra e a tutti noi nel voler portare a termine la stagione nonostante le complicazioni dovute al suo stato di salute. Tutto il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Fabio e alla Ternana Women”.