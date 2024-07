Spagna-Francia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Spagna-Francia è una partita valida per le semifinali di Euro 2024 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Che nella parte sinistra del tabellone di Euro 2024 uscisse fuori una semifinale nobile era scontato già dopo la fine della fase a gironi. La Spagna, selezione che finora ha fatto vedere il miglior calcio, ha prima superato il proprio gruppo a punteggio pieno, poi ha travolto la matricola Georgia negli ottavi e nei quarti si è infine aggiudicata con merito una delle cosiddette “finali anticipate”, buttando addirittura fuori dalla competizione la Germania padrona di casa, piegata da un gol del centrocampista Merino nei tempi supplementari (2-1).

La vittoria ottenuta all’ultimo respiro nella partita in assoluto più bella dell’Europeo consentirà alla Roja di Luis De La Fuente di sfidare la Francia in un’altra attesissima “classica” del calcio internazionale. Les Bleus, a differenza degli iberici, non sono stati affatto convincenti. Ma grazie alla solidità difensiva ed alle intuizioni dei singoli – sempre decisivi nei momenti topici – sono tornati tra le prime quattro del continente nonostante non abbiano ancora segnato neanche un gol su azione.

Neppure nel quarto con il Portogallo Mbappé e compagni hanno brillato (0-0) e l’hanno spuntata solo ai calci di rigore. Francesi perfetti dal dischetto al contrario dei lusitani, condannati dall’errore di Joao Felix. L’attacco transalpino, ad ogni modo, continua a non incidere ed il merito di questa semifinale è soprattutto della difesa, che ha preso gol solo su rigore (Lewandowski nei gironi), nonché di un superlativo Maignan, fondamentale con le sue parate. La Spagna invece ha realizzato grandi cose proprio nella trequarti avversaria grazie ai suoi innumerevoli talenti. Contro i tedeschi, in una gara equilibratissima, emozionante e di rara intensità, la scena se l’è presa Dani Olmo, autore del gol del vantaggio spagnolo. La Roja, una volta subito il pareggi di Wirtz a pochi minuti dalla fine, non ha smarrito la bussola. E dopo aver resistito agli attacchi della squadra di Nagelsmann, ha evitato la lotteria dei rigori in extremis grazie ad un colpo di testa di Merino al minuto 119.

Come vedere Spagna-Francia in diretta tv e streaming

Spagna-Francia è in programma martedì alle 21:00 alll’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Spagna-Francia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Questo è il sesto confronto tra Spagna e Francia nelle fasi finali di Europei e Mondiali. Il bilancio è di 4 vittorie francesi, una spagnola e un pareggio. Vista l’importanza della posta in palio, non è semplice individuare un chiaro favorito. Parliamo di due squadre molto simili in quanto a valori e che dispongono entrambe di campioni in grado di condizionare e decidere il match. Chi ha fatto un’impressione migliore in quest’Europeo pero è sicuramente la Spagna. Roja più organizzata e più incisiva in fase di possesso palla: non sorprende il fatto che, anche per i bookmaker, parta leggermente favorita. Decisione che il Veggente appoggia in pieno. La Francia, tuttavia, pur tenendo meno la palla nei piedi può essere devastante con le ripartenze: ecco perché stavolta ci sono i presupposti affinché entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Spagna-Francia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

FRANCIA (4-4-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Griezmann; Kolo Muani, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

