Sinner-Medvedev, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Sinner-Medvedev è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Né Miomir Kecmanovic né Ben Shelton sono stati in grado di rendere le cose difficili a Jannik Sinner, come nel secondo turno ci riuscì invece il connazionale e amico Matteo Berrettini. La sensazione è che, dopo aver dovuto alzare il livello per piegare il “martello” romano, l’altoatesino abbia fatto un ulteriore salto di qualità su questa superficie, quella che ha imparato a conoscere soltanto da pochi anni.

“Ora ho capito l’erba”, ha spiegato Sinner in una delle ultime interviste, ammettendo che adesso si sente più a suo agio anche sui prati. Ed arriva preparato all’appuntamento con Daniil Medvedev, che affronterà nell’ennesimo quarti di finale stagionale. L’obiettivo è ovviamente bissare la semifinale dello scorso anno, quando dovette arrendersi a Novak Djokovic. Rispetto a 365 giorni fa, tuttavia, le differenza non sono affatto poche in quanto Sinner è cresciuto a dismisura proprio nella seconda parte della passata stagione, infrangendo diversi tabù. Tra questi c’è proprio il russo, che prima dello scorso autunno non era mai riuscito a sconfiggere. Dal successo ottenuto a Pechino l’azzurro non si è più fermato: 5 vittorie su 5 contro Medvedev, compresa la storica affermazione agli ultimi Australian Open, che gli è valsa il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam. I due non si sono mai incontrati su erba, un contesto in cui il moscovità dà l’impressione di essere meno pericoloso rispetto al cemento. Medvedev però finora ha giocato molto bene a Church Road ed anche lui vuole arrivare in semifinale come nel 2023 (all’epoca fu sconfitto da Alcaraz).

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmesso martedì 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’orario d’inizio del match non è stato ancora definito.

Comparazione quote

La vittoria di Sinner per 3 set a 1 è quotata a 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.20 su Snai. Il segno “Over 38.5 game” è quotato invece a 1.79 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

Sinner potrebbe faticare un po’ di più rispetto agli ultimi due match con Kecmanovic e Shelton, liquidati in tre set, ma alla fine riuscirà ad avere la meglio sul russo. Previsti almeno 39 game complessivi.