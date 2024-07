Gratta e vinci, le coordinate erano nella canzone: sorpresa da 2 milioni

Gratta e vinci, la canzone si è rivelata provvidenziale tanto da cambiargli la vita: 2 milioni grazie allo spoiler sonoro.

“Ci vediamo da Mario prima o poi”, cantava Ligabue nell’indimenticabile brano che svariate generazioni hanno intonato a squarciagola nel bel mezzo della notte. E chi lo avrebbe mai immaginato che la celebre canzone del cantautore di Correggio potesse contenere nientepopodimeno che una sorta di spoiler milionario?

Già, quello che è accaduto nelle scorse ore ci ha fatto pensare che il re (uno dei) del rock’n’roll fosse in possesso, in qualche modo, delle coordinate della fortuna. Si scherza, naturalmente, ma chi ci dice che il giocatore del quale vogliamo parlarvi oggi non abbia colto il segnale e le coordinate di Ligabue e scelto di recarsi nel posto giusto al momento giusto proprio per merito suo?

Ci piace pensare che sia andata in questo modo. Ci piace pensare che il fortunello in questione abbia scelto il Bar Mario, a Ripoli, perché chissà, magari è un fan scatenato del cantautore e del brano Certe notti. O magari, perché no, è passato di lì solo per puro caso, ignaro del fatto che quella sosta avrebbe finito col cambiargli la vita in maniera netta, repentina.

Gratta e vinci, ricco grazie allo spoiler “canoro”

Fra giovedì scorso e lunedì, presumibilmente, questo misterioso giocatore ha comprato nel capoluogo ripolese un Gratta e vinci. Ha scelto, fra i tanti disponibili, uno della serie Turista per sempre.

Ebbene, sotto quei simboli vacanzieri si nascondeva la sorpresa più bella di tutte: il premio massimo, cioè, in palio a quella lotteria istantanea. Mister X, lo chiameremo così, ha vinto 300mila euro subito, 100mila euro di bonus finale più, udite udite, una rendita ventennale. Riceverà 6mila euro al mese per i prossimi 20 anni, ragion per cui, in tutto, ha vinto praticamente 2 milioni di euro, pur avendone spesi solamente 5. Un colpo di fortuna più unico che raro, considerando che solo uno su 4,56 milioni di biglietti è vincente.

E non si può dire che il giocatore non sia stato riconoscente, anzi. La mattina del 2 luglio, il titolare del bar ha trovato sotto la porta un biglietto che recitava: “Grazie Mario per aver dato una svolta alla mia vita”. Accanto ad esso c’era la fotocopia del tagliando vincente, il che ha fatto supporre, benché non se ne abbiano le prove, che possa trattarsi di un cliente abituale. Di un fortunatissimo cliente abituale.