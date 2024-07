Mazzata per il Milan, rossoneri in ginocchio: offerta mostruosa

Mazzata per il Milan, l’offerta è davvero mostruosa e mette fine alle illusioni dei rossoneri che sognavano di regalarlo a Fonseca

Il calciomercato del Milan non è iniziato nei migliori dei modi. Perso Zirkzee, che ormai sembra ad un passo dal Manchester United che ha deciso di pagare le commissioni, i rossoneri che oggi inizieranno a lavorare agli ordini di Paulo Fonseca, non hanno un punta titolare.

Sembra possa esserci un forte interesse per Morata, con Ibrahimovic che sta spingendo e anche forte, ma nei giorni scorsi sono stati tanti gli uomini accostati ai milanesi. Si è parlato, anche, di Samu Omorodion, attaccante dell’Atletico Madrid. Ma oltre al fatto che i Colchoneros non sembrano intenzionati a volerlo cedere (hanno già rifiutato delle offerte da 40 milioni di euro), secondo le informazioni riportate da fichajes.net il Chelsea sembra voler affondare il colpo in maniera clamorosa, con un’offerta mostruosa che, difficilmente, gli spagnoli non terranno in considerazione.

Calciomercato Milan, offerta monstre per Omorodion

I Blues, che ricordiamo quest’anno saranno nuovamente allenati da un tecnico italiano, Enzo Maresca, hanno messo gli occhi sul giocatore dell’Atletico Madrid e sono pronti, inoltre, a mettere sul piatto un contratto incredibile: per lui un accordo fino al 30 giugno del 2021, con uno stipendio che parte da oltre due milioni di euro e aumenta progressivamente fino a raggiungere i sei milioni di euro all’anno. Una strategia che potrebbe avvicinare sensibilmente i londinesi al cartellino dell’attaccante, anche se dovranno sborsare almeno una cinquantina di milioni per il cartellino.

Che non sono pochi, e sappiamo anche questo, ma sono tantissimi per il Milan, che ha deciso di mollare Zirkzee per non spendere in totale 55 milioni di euro (40 per il cartellino e 15 di commissioni), quindi pensiamo sia davvero difficile riuscire a superare la cifra per il giovane centravanti entrato nel mirino di molte big. Ma per il quale il Chelsea sembra davvero voler fare sul serio. E Paulo Fonseca, ormai, aspetta solo Morata.