Wimbledon, occasione Musetti: notizie e pronostici lunedì 8 luglio

Wimbledon, l’azzurro sogna i suoi primi quarti di finale in uno Slam ma per avanzare dovrà superare il giovane “gigante” francese Mpetshi Perricard.

Lorenzo Musetti finora era riuscito ad “esplorare” la seconda settimana di uno Slam solo al Roland Garros. Per il tennista carrarino due ottavi di finale a Parigi, uno nel 2021 e l’altro nel 2023. Vista la scarsa conoscenza dell’erba, sembrava difficile che potesse – almeno nel breve periodo – replicarsi anche a Wimbledon ed invece l’azzurro quest’anno ha dimostrato di avere le armi giuste per ben figurare anche sui prati.

Dopo la finale raggiunta al Queen’s e persa contro Tommy Paul, l’attuale numero 25 al mondo si è spinto fino al quarto turno dei Championships, approfittando anche di un tabellone “favorevole”. Nel suo quadrante c’erano Rublev e Tsitsipas, ma i due top 10 sono usciti quasi subito. Musetti si è imposto prima sul francese Lestienne, poi ha vinto un equilibrato derby con Darderi ed infine ha regolato in quattro set la sorpresa Comesana. Anche negli ottavi partirà con il favore del pronostico, dal momento che se la vedrà con il giovane “gigante” francese Giovanni Mpetshi Perricard, il quinto giocatore nella storia di Wimbledon ad arrivare tra i primo 16 nonostante abbia perso l’ultimo turno di qualificazioni e sia entrato nel tabellone principale da lucky loser. Musetti ha dalla sua la maggiore esperienza ma il francese con il suo potente servizio sembra avere tutto per brillare su questa superficie. I due si sono affrontati a Stoccarda un mese fa, sempre sull’erba, e ad avere la meglio è stato Musetti dopo essersi aggiudicato due tie break. Prevediamo una gara molto equilibrata anche stavolta e se Mpetshi Perricard riuscisse a prendersi la rivincita non sarebbe una sorpresa.

Fritz, sgambetto a Zverev?

Oltre alla sfida che vede protagonista il nostro Musetti, il tabellone singolare maschile oggi regala spettacolo. Particolarmente atteso il match tra Taylor Fritz e Alexander Zverev.

Il tedesco, numero quattro al mondo, è in gran forma ormai da mesi e prima dei Championships ha detto che si sente finalmente pronto per fare bene anche sull’erba. Contro lo statunitense è in vantaggio 5-3 nei precedenti ma quando si sono affrontati su superfici veloci le sfide sono state sempre molto combattute. Zverev ha battuto l’americano già due volte a Wimbledon (2018 e 2021) ma da allora Fritz ha accumulato una grande esperienza sui prati inglesi e stavolta potrebbe riuscire a sovvertire il pronostico. Sogna i quarti anche l’australiano Alex de Minaur: il francese Arthur Fils al momento è una bella gatta da pelare ma, pur concedendo almeno un set, il nativo di Sidney dovrebbe superare il turno. Il programma odierno si chiude con l’avvincente scontro generazionale tra Nole Djokovic e Holger Rune. Il danese è reduce da un incontro lottatissimo con il francese Halys, in cui l’ha spuntata al quinto. Il serbo, 7 volte campione a Wimbledon, non è ancora al 100% ma sta crescendo match dopo match: puntiamo su di lui malgrado abbia più volte sofferto il gioco di Rune nei 5 precedenti (il bilancio è di tre vittorie per Nole e due per lo scandinavo).

Wimbledon: possibili vincenti

Mpetshi Perricard in Musetti-Mpetshi Perricard

de Minaur in Fils-de Minaur

Fritz in Fritz-Zverev

Djokovic in Rune-Djokovic

Wimbledon, i pronostici sui games

Musetti-Mpetshi Perricard (over 41,5)

Fils-de Minaur (over 37,5)

Rune-Djokovic (over 40,5)

Comparazione quote

Mpetshi Perricard vincente è quotato a 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. Rune-Djokovic over 40,5 games è quotato invece a 1.84 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.