Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 8 luglio

Wimbledon, con le prime tre del mondo fuori dai giochi c’è grande attesa sull’ex campionessa kazaka Rybakina: notizie e pronostici.

Senza più Swiatek, Gauff e Sabalenka nei paraggi, Elena Rybakina diventa la favorita numero uno per il titolo a Wimbledon. Per la russa naturalizzata kazaka sarebbe la seconda vittoria ai Championships dopo quella ottenuta a sorpresa nel 2022. Quando è in forma in poche sono in grado di contrastare la sua potenza di colpi su una superficie perculiare come l’erba. Ed in questo torneo ha dimostrato finora di stare molto bene.

La Rybakina è reduce da una straordinaria performance nel terzo turno contro la Wozniacki, in cui ha lasciato a malapena un game alla campionessa danese. Negli ottavi trova la russa Anna Kalinskaya, affrontata già quattro volte nel circuito (2 vittorie per parte). Un’avversaria da prendere con le pinze, dal momento che la numero 18 al mondo non ha perso neanche un set nelle partite disputate finora, abbattendo senza problemi Udvardy, Bouzkova e Samsonova. La sensazione è che tutto dipenda dalla kazaka: la Kalinskaya non è favorita ma potrebbe darle comunque filo da torcere in un match in cui il numero complessivo dei game sarà verosimilmente superiore a 20. Dovrà fare attenzione anche Elena Svitolina, arrivata in semifinale un anno fa e potenziale outsider di quest’edizione. L’ucraina è stata eccellente contro la due volte finalista Jabeur nel terzo turno ma ha brillato anche la cinese Wang, giustiziera dell’americana Pegula. Continuiamo a sostenere Svitolina, anche se potrebbe non essere un incontro breve e non è da escludere che si arrivi al terzo set.

Wimbledon: possibili vincenti

Rybakina in Rybakina-Kalinskaya

Svitolina in Svitolina-Wang

Putintseva in Putintseva-Ostapenko

Collins in Collins-Krejcikova

Wimbledon, i pronostici sui games

Rybakina-Kalinskaya (over 19,5)

Svitolina-Wang (over 21,5)

Collins-Krejcikova (over 20,5)

Comparazione quote

Shnaider vincente è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Osaka-Navarro over 21,5 game è quotato invece a 1.69 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

