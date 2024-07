Nulla da fare per il Milan: scippo dal Napoli

Calciomercato, per il Milan in questo momento c’è poco da fare. Scippo Napoli ai rossoneri pronti a prendere l’uomo di Conte

Due esperienze in Italia: all’Inter – dove ha lasciato strascichi l’anno scorso – e alla Roma. Adesso è pronto per la sua terza esperienza in Italia Romelu Lukaku. Tra il Milan e il Napoli, anche se gli azzurri sembrano favoriti e vi andiamo a spiegare sotto i motivi.

Partiamo dal principio, però: il giocatore belga, che all’Europeo ha deluso in maniera clamorosa, è del Chelsea che ha fissato il prezzo del cartellino: 43milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo anche se si potrebbe trattare. Di certo i Blues hanno poche intenzioni di mandarlo via di nuovo in prestito e tutti quei soldi i club italiani difficilmente ce li hanno. Da queste parti, comunque, a molte squadre l’attaccante sempre, e Lukaku, essendo uno che conosce il campionato ed essendo, pure, un elemento che i gol li fa sempre, piace. Ma se ci ha pensato il Milan, possiamo tranquillamente affermare, di nuovo, come il Napoli sia davvero favorito.

Lukaku al Napoli, i motivi

Il motivo principale – secondo fichajes.net – è che c’è Conte in panchina. Il tecnico nella conferenza stampa di presentazione ne ha parlato e ha detto che è sempre meglio averlo dalla propria parte che contro. I due hanno un feeling particolare e questo potrebbe fare la differenza.

Poi c’è la questione ambientale: a Napoli, Lukaku, verrebbe travolto dall’amore del pubblico partenopeo e si potrebbe rilanciare dopo l’Europeo in maniera importante. E, infine, c’è anche un’altra questione: il Chelsea è interessato alle prestazioni di Osimhen e si parla quindi anche del possibile inserimento nell’operazione del belga per arrivare al nigeriano. Insomma, gli incastri si potrebbero trovare e potrebbero far chiudere la questione. Napoli avanti al Milan: nessuno può avere dubbi.