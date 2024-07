I pronostici di sabato 6 luglio: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di sabato 6 luglio, ci sono gli ultimi due quarti di finale di Euro 2024 e nella notte altre due partite di Coppa America.

Si completano questo sabato i quarti di finale di Euro 2024 con i due incontri solo sulla carta meno equilibrati. Olanda e Inghilterra partono con i favori del pronostico rispettivamente contro Turchia e Svizzera, ma per quanto visto finora non sono da escludere eventuali sorprese.

La nazionale allenata dal CT italiano Vincenzo Montella ha messo in mostra la qualità dei suoi giovanissimi campioni Kenan Yildiz e Arda Guler, che si sono inseriti alla perfezione in un team già ricco di individualità, su tutte Calhanoglu autore di una stagione fantastica all’Inter.

La Svizzera è stata fin qui solidissima, ha sfiorato la vittoria nel girone con la Germania e ha eliminato l’Italia in scioltezza. Potrà dare filo da torcere anche all’Inghilterra, finora disarmante sul piano del gioco e salvata dai colpi dei singoli, Bellingham e Kane su tutti. Stavolta potrebbe non bastare, servirà qualcosa in più.

I pronostici sui tiri

Cinque tiratori plus per le ultime due partite dei quarti di finale di Euro 2024. In Svizzera-Inghilterra fiducia nello scatenato Ndoye, unico punto fermo nell’attacco del CT Yakin e sempre al tiro in almeno due occasioni. Nell’Inghilterra Foden proverà finalmente a ripetersi sui livelli del Manchester City.

Nella Turchia Calhanoglu agirà molto probabilmente da trequartista, motivo per cui avrà più occasioni per andare al tiro oltre ai calci da fermo. Dall’altra parte si stanno presentando con grande regolarità alla conclusione favoriti dalle manovre di gioco richieste da Koeman sia Reijnders che Xavi Simons.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Olanda (in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00) Colombia (in Colombia-Panama, Coppa America, ore 00:00)

(in Colombia-Panama, Coppa America, ore 00:00) Brasile o pareggio (in Uruguay-Brasile, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Ndoye almeno 2 (in Inghilterra-Svizzera, Euro 2024, ore 18:00)

(in Inghilterra-Svizzera, Euro 2024, ore 18:00) Foden almeno 2 (in Inghilterra-Svizzera, Euro 2024, ore 18:00)

(in Inghilterra-Svizzera, Euro 2024, ore 18:00) Calhanoglu almeno 2 (in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00) Reijnders almeno 2 (in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00) Xavi Simons almeno 2 (in Olanda-Turchia, Euro 2024, ore 21:00)

Il “clamoroso”

• Pareggio in Inghilterra-Svizzera, Euro 2024, ore 18:00