Olanda-Turchia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Turchia è una partita valida per i quarti di finale di Euro 2024 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Olympiastadion di Berlino sarà teatro del quarto di finale di Euro 2024 meno “nobile”, quello probabilmente con il più basso livello di appeal. Sì, perché mentre nel lato sinistro del tabellone sono appena andate in scena delle vere e proprie finali anticipate (Spagna-Germania e Portogallo-Francia), il lato destro – ad eccezione dell’Inghilterra – pullula di outsider. Ciò non significa, tuttavia, che la sfida tra Olanda e Turchia offra pochi spunti di riflessione. Tutt’altro.

Gli Oranje, pur non brillando, sono riusciti nel loro intento. E cioè finire tra le prime 8 d’Europa per la seconda volta consecutiva. Ronald Koeman non sarà un degno erede di Johan Cruijff e del suo “calcio totale” ma la sua Olanda gioca un calcio sicuramente più offensivo e godibile rispetto a quello del predecessore van Gaal.

Nella fase a gironi sono bastati 4 punti (vittoria con la Polonia all’esordio, pareggio a reti bianche contro la Francia e sconfitta rocambolesca con l’Austria) per avanzare alla fase ad eliminazione diretta, grazie al ripescaggio tra le migliori terze. La prestazione migliore però l’Olanda l’ha sfornata negli ottavi contro la Romania, travolta con un 3-0 senz’appello. Il grande protagonista della sfida – insieme a Malen, autore di due reti da subentrato – è stato Gakpo, per distacco il migliore (già 3 gol all’attivo) dei suoi in quest’Europeo.

La semifinale è un obiettivo alla portata a patto che gli Oranje non sottovalutino troppo la Turchia, arrivata ai quarti – è la prima volta dal 2008 – con pieno merito. La selezione guidata dall’italiano Vincenzo Montella avrà anche qualche limite in fase di non possesso palla (5 gol fatti e 5 subiti nella fase a gironi) ma ha un’identità precisa. E puntando sull’esperienza di capitan Calhanoglu e sui giovani talenti Yildiz e Guler si sta togliendo importanti soddisfazioni. Come la vittoria per 2-1 contro l’Austria negli ottavi, ad esempio, con l’ex Juve e Atalanta Demiral sugli scudi: 2 gol per il difensore, che sarà assente contro l’Olanda per squalifica.

Le ultime notizie sulle formazioni

Koeman potrebbe regalare una maglia da titolare a Malen, migliore in campo insieme a Gakpo nel match con la Romania. L’esterno del Borussia Dortmund prenderà il posto di Bergwijn, martedì scorso uscito per infortunio. Il selezionatore olandese non sembra avere altri dubbi. La difesa sarà composta di nuovo da Aké, Dumfries, van Dijk e de Vrij, mentre a centrocampo verranno confermati Schouten e il milanista Reijnders.

Dall’altro lato, Montella ritrova Calhanoglu – fuori contro l’Austria – ma perde, oltre ai centrocampisti Kokcu e Yuksek, pure l’eroe della sfida di Lipsia Demiral, fermato per due turni dalla UEFA per via dell’esultanza che richiama un gesto proibito di un movimento estremista turco (i Lupi Grigi). Al centro della difesa Akaydin tornerà a far coppia con Bardakci, sulla trequarti invece giocheranno dal 1′ sia Yildiz che Guler, che insieme a Calhanoglu avranno il compito di innescare la prima punta Yilmaz.

Come vedere Olanda-Turchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Olanda e Turchia è in programma sabato alle 21:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Olanda-Turchia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tre vittorie per l’Olanda, due per la Turchia e un pareggio nei precedenti andati in scena dal 2012 in poi. Quelli più recenti risalgono alla Nations League ’21 e sono terminati con due successi casalinghi: 4-2 a Istanbul e 6-1 ad Amsterdam. I gol non dovrebbero mancare neppure in questa circostanza, considerando che finora le due difese hanno dimostrato di essere tutt’altro che ermetiche. Il pronostico rimane aperto – non immaginiamo una vittoria schiacciante dell’Olanda – ma la sensazione è che la maggiore esperienza degli Oranje a certi livelli e la presenza tra gli uomini di Koeman di giocatori che possono risolverla da un momento all’altro alla lunga finirà per essere determinante. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Olanda-Turchia

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Depay.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Ozcan; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

