Wimbledon, terzo turno: notizie e pronostici sabato 6 luglio

Wimbledon, l’azzurro Lorenzo Musetti può accedere per la prima volta in carriera agli ottavi di finale dei Championships: per lui la sorpresa Comesana.

Lorenzo Musetti tenterà di accedere per la prima volta agli ottavi di finale di Wimbledon, superando lo scoglio del terzo turno. Le eliminazioni precoci di Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas nel suo quadrante “ingolosiscono” il talento di Carrara, che sembrerebbe – sulla carta – avere la strada spianata fino ai quarti.

Dopo essersi imposto in 5 set sul connazionale Darderi nel secondo turno, per Musetti c’è la grande sorpresa di quest’edizione di Wimbledon, l’argentino Francisco Comesana, che fino a pochi giorni fa non aveva mai vinto un match a livello Atp. Una vera e propria “favola” quella dell’attuale numero 122 del ranking mondiale, capace di prendersi lo scalpo di un nervosissimo Rublev all’esordio e di prevalere sull’australiano Walton – più abituato di lui a giocare sull’erba – dopo 5 combattutissimi set. Comesana è ampiamente alla portata di Musetti, ma il carrarino non dovrà commettere l’errore di sottovalutarlo troppo. Se l’azzurro resterà sul pezzo porterà a casa la partita senza grossi problemi, anche se l’argentino, che è “on fire” e non ha nulla da perdere, potrebbe strappargli almeno un parziale.

Djokovic, attenzione a Popyrin

Roman Safiullin sogna di fare più strada possibile come lo scorso anno, quando si fermò ai quarti di finale nel match con Jannik Sinner. Il russo è apparso molto solido nei match con Cerundolo e Machac e non parte battuto contro il francese Arthur Fils, con cui però ha perso due volte in carriera (Lille ’22 e Marsiglia ’23).

Lo statunitense Taylor Fritz, numero 12 al mondo, non ha corso troppi rischi con O’Connell e Rinderknech, e nel terzo turno troverà un avversario, il cileno Tabilo, che è reduce da una sfiancante maratona con l’azzurro Cobolli, che gli ha tenuto testa per cinque set: ci aspettiamo un successo abbastanza netto da parte dell’americano, che sull’erba può sfruttare il suo potentissimo servizio. Può farcela anche il talentino francese Mpetshi Perricard, che sta sbocciando proprio negli ultimi mesi. Si profila un match combattuto con il finlandese Ruusuvuori ma il tennista transalpino, entrato nel tabellone principale in qualità di lucky loser, merita fiducia dopo le affermazioni su giocatori più esperti come Korda e Nishioka. Alexander Zverev finora non ha perso neanche un set e parte nettamente favorito contro il padrone di casa Norrie, mentre l’australiano Alexei Popyrin potrebbe creare qualche grattacapo ad un Novak Djokovic ancora vistosamente lontano dalla migliore condizione. Compito agevole, infine, per il danese Holger Rune, impegnato con Halys.

Wimbledon: possibili vincenti

Musetti in Comesana-Musetti

Fritz in Fritz-Tabilo

Mpetshi Perricard in Mpetshi Perricard-Ruusuvuori

Rune in Rune-Halys

Wimbledon, i pronostici sui games

Comesana-Musetti (over 35,5)

Fils-Safiullin (over 38,5)

Norrie-Zverev (under 38,5)

Popyrin-Djokovic (over 37,5)

Comparazione quote

La vittoria di Fritz è quotata a 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Snai. La vittoria di Mpetschi Perricard invece è quotata a 1.71 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.