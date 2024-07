Gratta e vinci, prova superata: il trucco della nonna funziona

Gratta e vinci, questa strategia ha brillantemente superato non uno, ma ben tre test: svolta inaspettata, funziona così.

Qualche tempo fa, la nonna gli aveva lasciato in dono quella che non esiteremmo a definire una vera e propria perla di saggezza. Voleva essere un semplice consiglio, ma è diventato, in seguito, un vero e proprio “stile di vita”. Anzi, di gioco, per dirla meglio. Già, perché è su quelle parole che si basano, oggi, tutte le scelte di questo giocatore di Baltimora, la cui storia è balzata, nelle scorse ore, agli onori della cronaca.

Quello che gli è accaduto, in effetti, ha dell’incredibile, non solo per quanto riguarda ciò che ha ottenuto, ma per quello che ha fatto per poter tagliare il traguardo. Facciamo allora, prima di tutto, un passo indietro, per tornare al giorno in cui quella saggia nonna cambiò, con le sue parole, la vita del nipote. In quell’occasione gli disse qualcosa del tipo: “Non tutti possono essere fortunati tutti i giorni”.

Frase che lì per lì potrebbe sembrare scontata e banale ma sulla base della quale, in realtà, quest’uomo di Baltimora ha poi costruito la sua strategia di gioco. Strategia che è risultata essere vincente, posto che qualche giorno fa ha comprato un Gratta e vinci basandosi su di essa e intascando, così, un premio del valore di 50mila dollari.

Gratta e vinci, saggezza e strategia: ha vinto così

In base a quello che la nonna gli aveva detto, aprendogli gli occhi, questo giocatore ha sviluppato un sistema ben preciso. Quando gli vien voglia di tentare la fortuna, compra due tagliandi: se nessuno dei Gratta e vinci di cui è in possesso è vincente, si ferma. Considera conclusa quella sessione di gioco, non si ostina e non ritenta fino a che non andrà meglio, come fanno in tanti, perché capisce che quello non è il suo giorno fortunato.

Quando, invece, ha la fortuna di beccare un biglietto vincente, ne compra un altro, salvo poi fermarsi se succede quello che abbiamo prospettato pocanzi. Ha messo alla prova questo trucco, per l’ennesima volta, all’EZ Quick Food Market di Mountain Road a Pasadena, quando il Mega Money ha portato nelle sue tasche 50mila dollari. Lo aveva già fatto in precedenza, però, a riprova del fatto che la strategia che ha messo a punto potrebbe essere, in effetti, parecchio prolifera.

Ha collezionato altre due grosse vincite nel corso della sua vita e, ad oggi, grazie al gioco è più ricco di 150mila dollari. Che abbia trovato la chiave di volta per giocare con consapevolezza ma nel modo giusto?