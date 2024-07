Ultim’ora Zanardi da brividi: parole commoventi

Ultim’ora Zanardi, parole commoventi per il campionissimo italiano che non smette di essere amato. Ecco quello che sta succedendo

Un campione come Alex Zanardi è destinato a rimanere nella mente dei tifosi sempre. Nonostante in questo momento, purtroppo, si abbiano davvero poche notizie su quelle che sono le sue condizioni di salute. Ma in questi giorni si parla sempre più spesso di lui, così come anche noi de IlVeggente.it vi stiamo raccontando.

Sui social in effetti c’è fermento. Come se non si vedesse l’ora di capire qualcosa in più. Di ufficiale, come sappiamo, non c’è niente. E quindi solamente preghiere e nient’altro. E ricordi anzi. Dai video che spuntano a quelli che sono i modellini datati anche trent’anni, c’è di tutto in questo periodo. E, in un video sempre sulla Formula Uno che lo vede protagonista con una telecamera on-board, spunta il commento di una tifosa commovente. Che rendono sicuramente l’idea di quello che ha fatto Zanardi nel corso della sua carriera.

Ultim’ora Zanardi, ecco il commento

“In viaggio a bordo con Alex Zanardi” è ancora il mio sogno Ma SIAMO “a bordo” con lui, ogni giorno. Ti inviamo tutto il nostro amore, l‘Uomo più Grande e Campione nella Vita Alex”. Queste le parole di una utente che no, non possono proprio passare inosservate in un momento del genere.

https://x.com/Stefy71nek/status/1808253413601562777

Tutti pensano ad Alex, tutti ogni giorno ci fanno un pensiero sperando che possano arrivare delle notizie confortanti. E noi vogliamo fare lo stesso, sperando che tutto possa finire nel verso giusto. Di questo, è quasi sicuro il dottor Costa, che in un articolo che vi abbiamo fatto leggere qualche giorno fa, ha spiegato e sottolineato che solamente uno con il suo fisico e uno con la sua forza avrebbe potuto reggere l’urto della vita. Siamo anche noi tutti con te, Alex!