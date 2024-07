Venezuela-Canada: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Venezuela-Canada, è il quarto di finale più sorprendente di quest’edizione della Copa: la semifinale sarebbe un traguardo storico per entrambe.

In palio c’è un pass per la semifinale contro i campioni in carica dell’Argentina, che si è già qualificata grazie al successo sull’Ecuador ai calci di rigore. L’Albiceleste se la vedrà con la vincente della sfida di Arlington tra Venezuela e Canada, due outsider che hanno realizzato una vera e propria impresa avanzando fino alla fase ad eliminazione diretta a spese di selezioni più esperte e quotate.

La semifinale, dunque, sarebbe un traguardo storico per entrambe. Soprattutto per il Canada, al suo debutto assoluto nella manifestazione continentale, da qualche anno allargata anche alle nazionali della Concacaf.

I Canucks, allenati dall’ex tecnico di Lipsia e Leeds Jesse Marsch, se la sono cavata nel gruppo dell’Argentina, arrivando dietro a Messi e compagni ma davanti a Perù e Cile. Un risultato tutt’altro che scontato e che certifica la crescita di questa rappresentativa, il cui obiettivo principale è diventare ancora più competitiva in vista del Mondiale 2026, che avrà l’onere e l’onore di ospitare insieme a USA e Messico. Il Venezuela invece non disputava un quarto di finale di Coppa America dall’edizione 2019. La Vinotinto ha sorpreso tutti, vincendo le tre partite del girone e chiudendo a punteggio pieno. Ecuador, Messico e Giamaica sono stati costretti ad alzare bandiera bianca contro gli uomini di Fernando Batista, solidissimi in difesa – solamente un gol subito – e prolifici in attacco (6 gol realizzati come Colombia e Panama).

Venezuela-Canada, David è la speranza dei Canucks

Il Canada si è qualificato ai quarti di finale nonostante abbia realizzato a malapena un gol nella fase a gruppi: in passato c’erano riuscite solo tre nazionali (Messico, Uruguay e Colombia).

Quel gol porta la firma del giocatore più rappresentativo dei Canucks, l’attaccante del Lille Jonathan David. Se i nordamericani vogliono proseguire la loro avventura nella Coppa America non possono che affidarsi alla sua vena realizzativa: potrebbe essere lui a bucare la coriacea difesa venezuelana. L’altro possibile protagonista è l’attaccante della Vinotinto, Salomon Rondon, autore di due gol finora. Il 34enne centravanti del Pachuca dovrebbe impegnare almeno in due occasioni il portiere canadese. Un tiro in porta ce lo aspettiamo anche dall’esterno canadese Alphonso Davies, tra i più pericolosi nelle tre partite disputate dalla sua nazionale insieme all’attaccante Larin (due tiri contro il Cile). Nel Venezuela sono da tenere d’occhio Herrera e Ramirez, quest’ultimo subentrato contro la Giamaica ma comunque assai vivace. L’arbitro potrebbe ammonire Bombito e Kone tra i canadesi, mentre chi rischia un giallo nel Venezuela è il centrale Ferraresi.

Comparazione quote

David marcatore Plus è quotato a 3.25 su Goldbet e Lottomatica e a 4.50 su Snai. Rondon almeno due tiri in porta Plus è quotato a 2.80 su Goldbet, Lottomatica e a 2.70 su Snai.

