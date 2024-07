Bufera Verstappen-Schumacher: terremoto in F1

Bufera Verstappen-Schumacher e terremoto che esplode all’interno della Formula Uno. Ecco quello che è successo in queste ore

Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla Formula Uno, soprattutto dopo le accuse arrivate domenica pomeriggio e che hanno visto protagonista Lando Norris che non le ha mandate a dire a Max Verstappen, che ha fatto una manovra azzardata contro il pilota della McLaren e che forse avrebbe avuto avere delle conseguenze diverse.

Il clima è accesso, e anche Andrea Stella ha mosso delle accuse contro il pilota tre volte campione del mondo e che è involato – anche se meno degli anni scorsi – a vincere il quarto titolo di fila dentro il Circus. Stella aveva criticato Verstappen per quello che è uno stile di guida sicuramente aggressivo. E a difendere il proprio pilota ovviamente ci ha pensato Christian Horner – così come riportato da www.f1-news.eu – citando anche Schumacher. Ma andiamo a leggere quello che ha detto.

Bufera Verstappen-Schumacher, le parole di Horner

“Parliamo semplicemente di lotte in pista. I piloti duri sono così, e Max è un pilota duro. Ma non è scorretto. Incredibile che Stella parli in questo modo dato che lui ha lavorato per anni con Michael Schumacher. Dovrebbe saperlo più di altri”.

“Max è conosciuto – ha continuato Horner – per la sua determinazione e aggressività in pista, qualità che lo rendono uno dei piloti più competitivi del circuito”. Polemiche insomma, cose che succedono tutti gli anni anche se i tifosi si sono apertamente schierati con Stella, team principal della McLaren, e contro il pilota olandese che ha sì, forse ha esagerato. Rimane comunque il paragone, che in un momento come questo, nel quale non si hanno notizie da moltissimi anni sulle condizioni di salute del campionissimo tedesco, poteva essere sicuramente evitato. Tutto è lecito? No, non lo è e non potrà mai esserlo. Quindi sarebbe opportuno abbassare i toni ed evitare che le polemiche e gli scontri possano prendere una piega diversa.