Una quota 2.75 su Germania-Spagna: finora lo hanno fatto sempre

Il primo quarto di finale di Euro 2024 in programma oggi alle 18 è allo stesso tempo il più atteso e a detta dei più una sorta di finale anticipata. Spagna e Germania avrebbero fatto volentieri a meno di affrontarsi già nei quarti di finale, ma il tabellone non ha dato scampo.

Finora sono state le due nazionali più brillanti, le uniche che hanno rispettato fino in fondo le aspettative della vigilia. La Germania del CT Nagelsmann c’è riuscita grazie al suo gioco organizzato e offensivo che punta sulla qualità nel giro palla di Kroos e nel talento di Musiala e Wirtz o Sané. La Spagna non è più quella del tiki taka ossessivo, del possesso palla a volte fine a se stesso.

Con Luis De La Fuente la Spagna verticalizza spesso e punta sulla velocità di Nico Williams e Yamal per spezzare in due le difese avversarie. Sarà una partita equilibrata ma probabilmente avvincente, tra due squadre che attaccano e al contempo lasciano spazi per le ripartenze agli avversari.

Germania e Spagna: il dato in comune sui calci d’angolo

Sono due squadre che attaccano molto, e spesso lo fanno utilizzando le fasce. Da una parte Kimmich e Mittelstadt o Raum arrivano fino in fondo, dall’altra ci si affida direttamente a Nico Williams e Yamal.

Germania e Spagna hanno un dato in comune: finora a Euro 2024 hanno sempre tirato almeno 5 calci d’angolo a partita.

Potrebbero ripetersi anche stavolta, e la quota proposta per la combo over 4,5 angoli squadra in casa + over 4,5 angoli squadra in trasferta è a 2.75 su Goldbet.

Comparazione quota COMBO OVER 4,5 ANGOLI SQUADRA IN CASA + OVER 4,5 ANGOLI SQUADRA IN TRASFERTA: 2.75 GOLDBET ; 2.75 SISAL; 2.75 LOTTOMATICA