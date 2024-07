Inghilterra-Svizzera, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Svizzera è una partita valida per i quarti di finale di Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Ci troviamo nel lato del tabellone meno competitivo, nel quarto in cui ci sarebbe potuta essere l’Italia. Niente azzurri, però. E niente remake della finale di tre anni fa: saranno Inghilterra e Svizzera – quest’ultima giustiziera della nostra nazionale – a contendersi un pass per la semifinale, dove incontrerebbero la vincente della sfida tra Olanda e Turchia.

Un match nient’affatto scontato, soprattutto alla luce delle prestazioni offerte finora dalle due selezioni, che si avvicinano all’appuntamento con l’umore quasi diametralmente opposto. Entusiasmo alle stelle in casa Svizzera, che dopo aver messo paura alla Germania padrona di casa nell’ultima giornata della fase a gironi – fu raggiunta solo nel recupero da un gol di Fullkrug – ha fatto un sol boccone degli uomini di Luciano Spalletti. E il 2-0 di Berlino è addirittura un risultato che va stretto alla nazionale rossocrociata, il cui dominio – possesso, intensità, carattere – è stato pressoché totale. Murat Yakin ha messo su una squadra che riesce a sopperire all’assenza di qualità con una grande organizzazione di gioco. La sua Svizzera, oltre a difendersi bene, sa pure come fare male all’avversario, sfruttandone le debolezze. Raggiungere la semifinale per gli elvetici sarebbe un traguardo storico, dal momento che non ne hanno mai giocata una a livello continentale (nell’ultima edizione si fermarono ai quarti contro la Spagna).

L’Inghilterra, invece, nonostante una rosa piena di talento finora non ha mai entusiasmato. E negli ottavi se l’è cavata solamente grazie a una magia di uno dei suoi fenomeni, Bellingham, che a quaranta secondi dall’eliminazione ha riacciuffato la Slovacchia con una strepitosa rovesciata. Poi c’ha pensato Harry Kane a completare l’opera nei supplementari, ribaltando quasi immediatamente la selezione di Francesco Calzona (2-1), salvando la panchina di Gareth Southgate ed evitando un flop che avrebbe avuto davvero del clamoroso.

Le ultime notizie sulle formazioni

Southgate, vista l’assenza in difesa dello squalificato Guéhi, sta valutando un cambio modulo. Probabile che i suoi si dispongano a specchio rispetto alla Svizzera. Dunque difesa a tre e due uomini – in questo caso Bellingham e Foden – alle spalle dell’unica punta Kane. Dietro invece toccherà a Konsa prendere il posto del difensore del Crystal Palace, completando il reparto insieme a Walker e Stones. Sulle corsie esterne agiranno Alexander-Arnold e Saka, in mezzo Mainoo – uno di quelli che sta dando più garanzie – e Rice.

Dall’altro lato, Yakin confermerà verosimilmente la stessa formazione che ha affrontato l’Italia. Il commissario tecnico elvetico in settimana ha tirato un sospiro di sollievo per Xhaka. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, perno del centrocampo, ha avuto un problema all’adduttore ma sembra sia rientrato. In attacco saranno di nuovo Vargas e Ndoye a supportare Embolo.

Come vedere Inghilterra-Svizzera in diretta tv e streaming

Inghilterra-Svizzera è in programma sabato alle 18:00 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Inghilterra-Svizzera su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inghilterra ritrova la Svizzera a distanza di poco più di due anni dall’amichevole del marzo 2022, vinta dagli inglesi con il risultato di 2-1. In quindici precedenti ufficiali i rossocrociati si sono imposti in una sola occasione sulla nazionale dei Tre Leoni, successo che risale al lontano 1981. La tentazione di dare fiducia alla selezione di Yakin, tenendo conto delle difficoltà degli uomini di Southgate – finora apparsi senza identità e senza un’idea di gioco – è abbastanza normale. Ma l’Inghilterra ha dimostrato di poter contare su dei campioni che possono risolvere il match da un momento all’altro ed è per questo che consigliamo l’opzione “gol”, con la Svizzera che quasi certamente riuscirà a bucare la porta di Pickford. Non è da escludere che i tempi regolamentari finiscano in parità.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Svizzera

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Alexander-Arnold, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

