Venezuela-Canada, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezuela-Canada è una partita valida per i quarti di finale della Coppa America e si gioca sabato alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Le due grandi sorprese della quarantottesima edizione della Copa America si sfidano ad Arlington (Texas) per un posto in semifinale contro i campioni in carica dell’Argentina. Da una parte abbiamo il Venezuela di Fernando Batista, che non arriva tra le prime quattro di questa competizione dal 2011. Dall’altra invece c’è la matricola Canada: alla loro prima partecipazione i Canucks di Jesse Marsch sono riusciti nell’impresa di superare la fase a gironi ed approdare ai quarti. In passato ce l’avevano fatta solamente Honduras e Messico.

La Vinotinto, pur con un po’ di fortuna – l’espulsione dopo appena 20 minuti dell’ecuadoregno Valencia nella prima giornata ha messo la qualificazione in discesa per il Venezuela – ha vinto tutte e tre le partite del proprio raggruppamento, mostrandosi solidissima in difesa (soltanto un gol subito) ed ispirata in attacco (6 gol come Colombia e Panama). Il clean sheet fatto registrare contro Giamaica (0-3) domenica scorsa è il terzo nelle ultime quattro gare disputate dagli uomini di Batista, che qualche giorno prima si erano imposti anche sul più quotato Messico grazie ad un calcio di rigore trasformato da Rondon (1-0). Solo applausi invece per il Canada, selezione che sembra diventare più competitiva anno dopo anno con l’obiettivo di creare le condizioni per non sfigurare al Mondiale che avrà l’onore di ospitare tra due anni insieme a USA e Messico.

David e compagni sono arrivati secondi nel girone dominato dall’Argentina in virtù della vittoria con il Perù (1-0) e del pareggio a reti bianche con il Cile.

Batista, selezionatore venezuelano, non potrà contare sullo squalificato Machis ma in compenso recupera sia Ferraresi che Navarro, entrambi assenti contro la Giamaica. Dall’altro lato, Marsch è in ansia per le condizioni di Buchanan: il terzino dell’Inter si è infortunato ed è stato costretto ad operarsi.

Come vedere Venezuela-Canada in streaming

La sfida tra Venezuela e Canada è in programma sabato alle 03:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Per entrambe è indubbiamente già un importante traguardo essere arrivate alla fase ad eliminazione diretta. Il Canada non parte favorito ma finora è stato in grado di mettere in difficoltà selezioni più esperte e qualitativamente superiori e potrebbe ripetersi anche con il Venezuale, trascinando il match ai supplementari. Nei 90 minuti i gol complessivi saranno verosimilmente meno di tre.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.95 su Goldbet, Lottomatica e a 3.00 su Snai. Il segno “Under 2.5” invece è quotato a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Venezuela-Canada

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Ferraresi, Y. Osorio, Navarro; Martinez, Herrera; Bello, Casseres, Soteldo; Rondon.

CANADA (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Kone, Eustaquio; Ahmed, David, Laryea; Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI