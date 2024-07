Show Juve, Giuntoli prende un campionissimo di Serie A a zero

Show Juve, Cristiano Giuntoli è scatenato: i bianconeri potrebbero di nuovo pensare al colpo a zero in Serie A. Ritorno di fiamma

Douglas Luiz è ufficiale. Thuram adesso è il primo obiettivo, mentre più avanti potrebbe di nuovo spuntare la pista Koopmeiners che, per adesso, sembra essere un poco più fredda rispetto a un poco di tempo fa. La Juventus vuole fare sul serio il prossimo anno e ha deciso di fare le cose davvero in grande.

Certo, ci saranno degli addio. Assai importanti anche. Per esempio potrebbe salutare Federico Chiesa, che ha un solo anno di contratto e sul quale come sappiamo c’è l’interesse della Roma. Mentre da ieri anche Rabiot, il centrocampista francese, è senza contratto: risposte sull’offerta di rinnovo non ne sono arrivate, e questo lascia presagire che ci potrebbe essere un addio. Niente paura, comunque, in casa bianconera. Perché il colpo lo potrebbe piazzare a parametro zero in Serie A. C’è uno svincolato, che lo scorso anno ha davvero fatto benissimo e forse nessuno se lo aspettava, che aspetta solamente una chiamata. E qualora arrivasse quella della Juventus non abbiamo dubbi che accetterebbe quasi all’istante.

Show Giuntoli, ritorno di fiamma per Bonaventura

Giacomo Bonaventura, non più giovanissimo ma almeno un altro paio di anni su buon livello li potrebbe garantire, dallo scorso 30 giugno è svincolato. Con la Fiorentina il rinnovo è saltato e quindi è libero di trovarsi una sistemazione. I più attenti ricorderanno anche anche l’anno scorso in questo periodo – e anche a gennaio – era stato accostato alla Juventus che, però, poi decise di andare verso altre direzioni. Adesso la situazione si potrebbe ripresentare e in questo caso non ci sarebbe nessun ostacolo di un altro club per la questione. Quindi occhio.

Nelle rotazioni della Juventus uno come Bonaventura – che si aspettava anche una chiamata da Spalletti per l’Europeo dopo una stagione straordinaria – ci potrebbe stare eccome. Magari anche con un contratto annuale e poi capire cosa riserverà il futuro. Di certo c’è da dire una cosa: anche il Milan a quanto pare, tenendolo appunto come uno di quelli che possono sempre entrare in campo, ci starebbe facendo un pensiero.