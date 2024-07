Brasile-Colombia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Brasile-Colombia, nel gruppo D è duello per il primo posto: i Cafeteros hanno due risultati a disposizione per chiudere davanti a tutti.

Colombia a punteggio pieno e Brasile costretto ad inseguire. È questa la fotografia del gruppo D a 90 minuti dalla fine della fase a gironi. A Santa Clara, in California, i Cafeteros e la Canarinha si contendono il primo posto, fondamentale per evitare un ottavo di finale particolarmente impegnativo contro l’Uruguay di Marcelo Bielsa. Chi riuscirà a chiudere davanti a tutti, invece, nel primo turno della fase ad eliminazione diretta se la vedrà con Panama, che a sorpresa ha eliminato gli USA padroni di casa.

Il Brasile finora ha ottenuto risultati contrastanti: male all’esordio contro la Costa Rica (0-0), bene invece con il Paraguay, travolto 4-1 sabato scorso. Meno discontinua la selezione guidata dall’argentino Nestor Lorenzo, capace di ottenere due vittorie su due. Imbattuta dal oltre due anni (febbraio ’22), la Colombia in questa Coppa America è partita come meglio non poteva: 2-1 contro il Paraguay nella prima uscita e poi un netto 3-0 rifilato alla Costa Rica, che ha permesso a Rodriguez e compagni di restare a punteggio pieno. La prova del nove, tuttavia, sarà quella del Levi’s Stadium contro una delle principali favorite per la vittoria finale. C’è un precedente abbastanza recente tra Brasile e Colombia, che risale allo scorso novembre: in quell’occasione ad avere la meglio furono i Cafeteros, che si imposero 2-1 sulla Seleçao, all’epoca ancora allenata dal traghettatore Fernando Diniz (oggi sulla panchina verdeoro siede invece l’esperto tecnico Dorival Junior).

Brasile-Colombia, Vinicius si è sbloccato e non vuole fermarsi

Dopo la deludente prestazione in termini realizzativi contro la Costa Rica, a svegliare dal torpore l’attacco del Brasile ci ha pensato il suo giocatore più forte e talentuoso, Vinicius Jr., autore di una doppietta contro il Paraguay. Il selezionatore brasiliano Dorival punta sulle indubbie qualità dell’attaccante del Real Madrid nel match con la Colombia: partendo da sinistra, l’ex Flamengo potrebbe rendersi devastante con i suoi dribbling e non è da escludere che riesca pure ad andare a segno.

Ci aspettiamo almeno tre tiri totali anche dal suo compagno – sia di club che di nazionale – Rodrygo, che con ogni probabilità si sistemerà al centro del tridente d’attacco, tra Vinicius e Savinho. Nella Colombia brillerà invece Luis Diaz, il migliore tra gli uomini di Lorenzo insieme a James Rodriguez. Il giocatore del Liverpool creerà verosimilmente molto problemi alla difesa della Seleçao, che dovrà fare attenzione anche a Sinisterra, schierato al posto di Rodriguez. Lo juventino Danilo a destra avrà a che fare proprio con Diaz: il giallo ci può stare, ma rischiano l’ammonizione anche i colombiani Duran e Munoz.

