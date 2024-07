Costa Rica-Paraguay, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Costa Rica-Paraguay è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca mercoledì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Una partita “quasi” inutile. Quasi solo perché l’aritmetica non condanna ancora la Costa Rica, che in teoria ha ancora qualche minima chance di approdare alla fase ad eliminazione diretta. Ma, per poter raggiungere il Brasile a quota 4 punti e scavalcarlo, i centramericani, oltre a battere il fanalino di coda Paraguay con tre o più gol di scarto, dovrebbero sperare in una goleada della Colombia alla Seleçao.

Parliamo di uno scenario, insomma, alquanto improbabile. Più realistico invece l’obiettivo terzo posto, che in ogni caso servirebbe a poco, visto che agli ottavi di finale si qualificano le prime due di ogni girone. I costaricani nelle prime due partite hanno conquistato un punto, ottenuto grazie allo storico pareggio con il Brasile (0-0), fermato da una difesa che ha fatto le barricate. La stessa difesa che nella partita successiva non è stata in grado di tenere a bada l’attacco colombiano (3-0). Oltremodo deludente, infine, la fase offensiva: in 180 minuti la Costa Rica non ha realizzato neppure un gol. Ne ha segnati tre invece il Paraguay ma non sono serviti ad evitare le sconfitta con Colombia (2-1) e Brasile (1-4): spedizione dunque tutto sommato deludente quella dell’Albirroja di Daniel Garnero, che adesso può limitare i danni evitando quantomeno l’ultimo posto.

Come vedere Costa Rica-Paraguay in streaming

La sfida tra Costa Rica e Paraguay è in programma mercoledì alle 03:00 (ora italiana) al Q2 Stadium di Austin e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Si affrontano due squadre – una già eliminata, l’altra quasi – che non giocano un calcio propositivo, anche se il Paraguay ha fatto pradossalmente meglio della Costa Rica in termini realizzativi. Entrambe tenteranno di evitare l’onta dell’ultimo posto ma non ci aspettiamo grande spettacolo, anzi. I più coraggiosi possono provare a spendere un gettone sulla vittoria della Costa Rica, che tra le due è l’unica che perlomeno si gioca ancora qualcosa.

Comparazione quote

La vittoria della Costa Rica è quotata a 4.30 su Goldbet e Lottomatica e a 4.25 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Costa Rica-Paraguay

COSTA RICA (3-4-2-1): Sequeira; Mitchell, Vargas, Calvo; Quirós, Brenes, Galo, Lassiter; Campbell, Zamora, Contreras.

PARAGUAY (4-2-3-1): Morínigo; Velázquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Caballero, Villasanti; Bobadilla, Enciso, Almirón; Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI