Scommesse, colpaccio da 8mila euro con le amichevoli e non solo. Scoperto il trucco: sì, era già successo qualche giorno fa

Periodo clamoroso per chi decide di investire sulle scommesse. E non solo con le gare dell’Europeo, ma in generale anche in quei campionati minori e nelle amichevoli per club che si stanno disputando proprio in questi giorni.

E’ successo di nuovo e c’è poco da fare. Ed è di nuovo successo con una schedina giocata sul sito della PlanetWin365. Un’altra vincita del giorno, con le stesse modalità che vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa. Un colpo grosso anche in questo caso anche se, c’è da dirlo, la somma investita è assai diversa dal solo euro che aveva portato ad una somma clamorosa. Oggi invece vi parliamo di un investimento di cento euro che però ha dato i suoi frutti. Una schedina all’apparenza semplice, con dodici partite pronosticate. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Scommesse, colpo grosso

In questo caso non siamo andati oltre l’over 2,5. Però la schedina è praticamente identica con tanti over 1,5 e altrettante gare che avrebbero dovuto regalare almeno tre reti complessive. Nel dettaglio la schedina era composta da una gara del campionato svedese, da due di quello finlandese, da tre amichevoli internazionali, da una sfida del campionato norvegese, da due partite della Coppa del Cile e due partite dell’Europeo, quelle di domenica sera tra Inghilterra e Slovacchia (over 1,5, statua a Bellingham) e Spagna-Georgia.

La quota più alta era 1,68 volte la posta. Dodici match tutti andati a segno che, come detto, con un investimento di cento euro hanno regalato la clamorosa vincita di 8mila e 8.323,68 euro con un bonus superiore ai 1.500euro. Bello tutto è vero, ma noi vi raccomandiamo di non giocare mai cifre del genere, perché ci vuole un attimo a far passare un divertimento a qualcosa che proprio divertimento non è. E questo a lungo andare potrebbe essere davvero un problema.