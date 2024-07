Brasile-Colombia, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Brasile-Colombia è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca mercoledì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Giochi ormai quasi fatti nel gruppo D, dove era ben chiaro sin dall’inizio della Coppa America che i primi due posti sarebbero stati appannaggio delle due selezioni più forti e blasonate, Colombia e Brasile. Non necessariamente in quest’ordine, però, visto che in pochi si aspettavano che, a 90 minuti dalla fine della fase a gironi, i Cafeteros avessero due punti in più della Seleçao, la cui qualificazione non è ancora aritmetica.

Con 2 vittorie su 2, infatti, la Colombia è rimasta a punteggio pieno assicurandosi la partecipazione agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. All’esordio gli uomini guidati dall’argentino Nestor Lorenzo hanno piegato 2-1 il Paraguay, nel secondo match invece è filato tutto liscio come l’olio contro la Costa Rica, travolta 3-0 grazie ai gol di Luis Diaz, Sanchez e Cordoba. Alla Colombia logicamente basterà un pareggio nel big match con il Brasile per essere certa di passare come prima, posizione che le permetterebbe di affrontare un ottavo sulla carta più “morbido” contro la sorprendente Panama (dall’altro lato c’è l’Uruguay di Marcelo Bielsa). Il Brasile, al contrario, deve provare a vincere perché in caso di sconfitta potrebbe essere raggiunto a quota 4 punti dalla Costa Rica: i centramericani, in ogni caso, hanno una differenza reti nettamente peggiore.

Lorenzo pensa di stravolgere l’attacco: James Rodriguez e Cordobba in panchina e Sinisterra e Duran titolari. Nel Brasile invece scalpita il teenager Endrick ma nel tridente dovrebbero giocare Savio, Rodrygo e Vinicius.

Il pronostico

Brasile in vantaggio nei precedenti (8 vittorie per i verdeoro, 2 per i colombiani) ma nell’ultimo scontro è stata la Colombia ad avere la meglio, battendo 2-1 la Seleçao nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali (novembre 2023). Si prospetta un match combattuto, con la selezione di Lorenzo – imbattuta da febbraio 2022 – che dopo le due ottime prove con Paraguay e Costa Rica cerca conferme contro una rappresentativa sulla carta più forte. Entrambe dovrebbero andare a segno ma un gettone lo spenderemmo sul Brasile: dopo l’esordio flop contro la Costa Rica (0-0), i verdeoro hanno brillato contro il Paraguay, annichilito 4-1.

Le probabili formazioni di Brasile-Colombia

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimaraes, Paquetà, Joao Gomes; Savinho, Rodrygo, Vinicius Jr.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Machado; Castano, Uribe, Arias; Sinisterra, Duran, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

