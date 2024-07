Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 2 luglio

Wimbledon, tocca alla numero uno al mondo Swiatek: per lei, meno dominante sull’erba, un esordio non semplicissimo con la Kenin.

La numero uno del ranking Wta, Iga Swiatek, non ha più messo piede in campo dopo il terzo trionfo di fila al Roland Garros, che le ha permesso di consolidare ulteriormente il primato in classifica. La polacca è stata straordinaria nella stagione sulla terra rossa, aggiudicandosi anche i Wta 1000 di Madrid e Roma. Sono addirittura 19 le vittorie consecutive per la giocatrice originaria di Varsavia, che ha deciso stare a riposo tre settimane e saltare i tornei di preparazione a Wimbledon, unico Slam in cui non è mai andata oltre i quarti.

Sì, la Swiatek è un po’ “allergica all’erba. E, pur rimanendo favorita, potrebbe incontrare qualche difficoltà nel primo match contro la campionessa Slam Sofia Kenin. La statunitense scompare e ricompare dal circuito, non è più quella di qualche anno fa, ma resta una tennista da non sottovalutare per via della sua grande esperienza: i game complessivi potrebbero essere più di 17. Un risultato sorprendente potrebbe invece uscire fuori dalla sfida tra la francese Caroline Garcia, numero 24 al mondo, e la russa Anna Blinkova. La transalpina è in fase calante da qualche mese e dopo l’eliminazione al secondo turno dal Roland Garros non ha più giocato alcuna partita: potrebbe dunque approfittarne la Blinkova, che peraltro l’ha pure battuta due volte in passato. Sembra in grado di ribaltare i pronostici anche Ajla Tomljanovic: l’australiana oggi è fuori dalle prime 100 al mondo ma sull’erba sa il fatto suo e non a caso una settimana fa ha raggiunto la finale a Birmingham. Sarà una bella gatta da pelare per l’incostante Ostapenko, che sui prati non ha mai particolarmente brillato.

Sorpresa Frech?

Si profila una sfida molto combattuta tra la tedesca Niemeier e la svizzera Golubic, due che in passato si sono spinte fino ai quarti di finale nello Slam londinese. Non è da escludere che si arrivi al terzo set, con la Niemeier leggermente favorita per il passaggio del turno.

Dovrebbe farcela anche l’ucraina Kalinina, che oltre alla maggiore esperienza ha un tennis più vario rispetto alla russa Avanesyan, reduce da due eliminazioni al primo turno sull’erba. La nostra Lucia Bronzetti ha pochissime chance contro la canadese Fernandez – ha appena sfiorato il titolo ad Eastbourne – ma potrebbe darle un po’ di filo da torcere. La polacca Frech può approfittare del momento no della brasiliana Haddad Maia, mentre non saranno match brevi quelli tra Bucsa e Bogdan e Wozniacki e Parks. Sul velluto, infine, la campionessa dell’edizione 2022, Elena Rybakina.

Wimbledon: possibili vincenti

Kalinina in Kalinina-Avanesyan

Blinkova in Garcia-Blinkova

Tomljanovic in Tomljanovic-Ostapenko

Niemeier in Golubic-Niemeier

Frech in Frech-Haddad Maia

Wimbledon, i pronostici sui games

Bucsa-Bogdan (over 21,5)

Bronzetti-Fernandez (over 19,5)

Rybakina-Ruse (under 18,5)

Wozniacki-Parks (over 21,5)

Swiatek-Kenin (over 17,5)

Comparazione quote

Blinkova vincente è quotata a 2.23 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Swiatek-Kenin over 17,5 game è quotato invece a 1.66 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.