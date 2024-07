Wimbledon, pronostici 1 luglio: non solo Sinner

Wimbledon al via, i pronostici sugli incontri del primo turno in programma oggi 1 luglio: in campo anche Jannik Sinner.

Europei e Coppa America sono in pieno corso di svolgimento, ma da oggi lo sguardo degli appassionati di sport si sposterà anche sul torneo di tennis più famoso al mondo: Wimbledon. C’è grande attesa per l’eserdio del nostro Jannik Sinner, atteso da un incontro sulla carta scontato con Hanfmann: vittoria in tre set altamente probabile.

In campo anche Berrettini che in caso di vittoria affronterebbe proprio Sinner nel secondo turno: sarebbe un derby italiano imperdibile. Prima però ci sarà da superare l’ostacolo Fucsovics, e non sarà facile. L’ungherese ha raggiunto i quarti di finale qui nel 2021 ed è dotato di un buon servizio (83% di prime palle in campo). Difficile quindi vedere tanti break, e il primo set tra due ottimi servitori su una superficie veloce come l’erba potrebbe decidersi al tie break.

Sorpresa Bolt contro Ruud

Una possibile sorpresa odierna potrebbe riguardare Ruud, che non è mai riuscito ad adattare il suo gioco a questa superficie, come confermato dai risultati ottenuti assolutamente non in linea con quelli centrati su terra. Alex Bolt ha già disputato 20 incontri su erba in questa stagione vincendone 18, il livello degli avversari non è naturalmene paragonabile ma con Ruud distratto anche dalle prossimi Olimpiadi dove è uno dei favoriti per la medaglia d’oro una sua precoce eliminazione non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Over 10,5 games nel primo set in Berrettini, Matteo-Fucsovics, Marton, Wimbledon, ore 13:15

Vincenti

Garin (in Garin, Cristian-Shang, Juncheng, Wimbledon, ore 12:00)

(in Garin, Cristian-Shang, Juncheng, Wimbledon, ore 12:00) Shapovalov (in Jarry, Nicolas-Shapovalov, Denis, Wimbledon, ore 12:00)

(in Jarry, Nicolas-Shapovalov, Denis, Wimbledon, ore 12:00) Yastremska (in Yastremska, Dayana-Podoroska, Nadia, Wimbledon, ore 12:00)

(in Yastremska, Dayana-Podoroska, Nadia, Wimbledon, ore 12:00) Sinner in tre set (in Sinner, Jannik-Hanfmann, Yannick, Wimbledon, ore 17:15)

Il “clamoroso”

• Bolt vincente in Bolt-Ruud, Wimbledon, ore 12:00